Ritornano in città i due artisti

ROVIGO - Prosegue il progetto In Metamorfosi – Residenze Artisti nei territori, sostenuto dalla Regione Veneto e dal Mibact e diretto e organizzato dal Teatro del Lemming: dal 15 al 20 dicembre saranno infatti ospiti della compagnia rodigina Fabio Liberti e Emanuele Rosa, impegnati in un lavoro al confine tra teatro, danza e performance che indaga il tema della depersonalizzazione.

I due artisti, già ospiti quest’estate in Teatro Studio, proseguiranno il lavoro sullo spettacolo As If, I’ve Missed Myself, presentando uno studio aperto al pubblico giovedì 19 dicembre alle ore 21.00. La serata sarà ad ingresso gratuito.

La performance ruota attorno al tema della perdita di contatto tra il proprio corpo e i propri pensieri, indagando attraverso i linguaggi artistici ciò che lo psicologo Ludovic Dugas definisce depersonalizzazione. Come afferma lo stesso Liberti "La pressione sociale nel dover avere un'identità precisa e unica, con una personalità chiara e razionale porta molte persone a sentirsi inadeguate, separate e alienate dal mondo. Quando le contraddizioni emergono sempre più accentuate, l'individuo si ritrova in un grave disagio. L'io si stacca da sé stesso e l'individuo si strappa a metà. Proprio perché i pensieri e gli atti sfuggono al sé e diventano sconosciuti, le azioni sembrano vuote, prive di forza: si diventa spettatori esterni di sé stessi".

Nel progetto As If, I Have Missed Myself i due danzatori incarnano due parti della stessa persona, che non sono più capaci di comunicare tra di loro.

Fabio Liberti inizia i suoi studi presso il Balletto Teatro di Torino proseguendo e diplomandosi alla Codarts – Rotterdam Dance Academy nel 2004. Collabora con diverse compagnie in Olanda, Germania, Svizzera, Italia e Danimarca. Coreografo freelance, Fabio Liberti ha ricevuto numerosi riconoscimenti: 1° premio al Rotterdam International Duet Choreography Competition 2018 (Olanda); 1° premio a Skopje DansLab International Competition 2017 (Macedonia); 2° premio al Solo Dance Contest 2017 di Danzica (Polonia); 1° premio al Concorso Coreografico Internazionale Warsaw Zawirowania Dance 2016 (Polonia); Premio della Critica alla Hannover International Choreography Competition 2014 (Germania). I suoi lavori sono stati portati in scena in numerosi festival europei e ha creato coreografie per Danish Dance Theatre (Danimarca), Dark Circles Contemporary Dance (Texas), Mainfranken Theater Würzburg (Germania), Edge Dance Company (Inghilterra), Norrdans Dance Company (Svezia). In Danimarca i suoi lavori sono stati presentati anche nei principali musei di arte moderna (Louisiana Museum of Modern Art, Charlottenborg Museum, Den Frie Center of Contemporary Art).

Lo studio fa parte della rassegna Visioni, diretta e organizzata dal Teatro del Lemming con il sostegno della Fondazione Cariparo. La serata è ad accesso gratuito. Per informazioni e prenotazioni contattare il Teatro del Lemming all'indirizzo mail info@teatrodellemming.it o telefonicamente al numero 0425070643.