I pendolari chiedono maggiore velocità, privilegiati i servizi premium 

ROVIGO - “Segnalo il disappunto mio e di molti altri viaggiatori pendolari per quanto riguarda il nuovo orario dei treni regionali in vigore dal 16 dicembre 2019. Nella fattispecie segnaliamo come sia inaccettabile che il nuovo piano di orari preveda durate allungate per i viaggi su treni regionali e regionali veloci: a fronte di un anticipo dell'orario di partenza anche sensibile, l'orario di arrivo è rimasto pressoché costante (esempio: R20678 da Rovigo 7.27 a Padova 8.19, era fino alla scorsa settimana 7.34 - 8.21).”

Con queste parole comincia la lettera inviata alla Direzione di Trenitalia Veneto, “In generale sembra assurdo che i principali RV richiedano 43' o addirittura 48' e i R 52' / 55' nella tratta Rovigo - Padova, quando in altri orari il RV impiegherebbe solo 33' (cosa che accadeva in passato).

Ai nostri occhi sembra quasi una ennesima forma di disinteresse nei confronti di un'utenza fedele, costante e spesso silenziosa di fronte ai frequenti disagi causati da Trenitalia, che sembra privilegiare servizi premium per viaggiatori "una tantum" senza rendersi conto che pochi minuti in più, che si accumulano quotidianamente, influiscono negativamente alla lunga sulla vita di molte persone”.

“Chiediamo di rivedere gli orari in modo da ridurre la durata dei viaggi a tempistiche più sensate come erano in passato”.