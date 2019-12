A Firenze i Bersaglieri trovano Schipani

ROVIGO - Non sarà una partita semplice, ma se la FemiCz Rovigo vuole rimanere in vetta, non potrà commettere errori. Dopo lo scivolone in Coppa Italia a Viadana (LEGGI ARTICOLO), la squadra di Casellato, pur avendo guadagnato la finale, deve subito ritrovare il giusto ritmo per non rischiare di compromettere quanto di buon fatto in avvio di stagione.

La Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata del Peroni TOP12 in calendario tra venerdì 20 e domenica 22 dicembre.

Sarà Schipani di Benevento a dirigere il match di sabato 21 dicembre tra i toscani e i rossoblù allo stadio Lodigiani di Firenze.



Peroni TOP12 – VI giornata

20.12.19 – ore 19.30

IM Exchange Viadana v HBS Colorno

arb. Piardi (Brescia)

assistenti: Bottino (Roma), Roscini (Milano)

Quarto uomo: Pretoriani (Milano)

21.12.19 – ore 14.00

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia

arb. Tomò (Roma)

assistenti: Boraso (Rovigo), Munarini (Parma)

Quarto uomo: Brescacin (Treviso)

ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Roma

arb. Liperini (Livorno)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Cusano (Vicenza)



Toscana Aeroporti I Medicei v Femi-CZ Rovigo

arb. Schipani (Benevento)

assistenti: Chirnoaga (Roma), Imbriaco (Bologna)

Quarto uomo: Ciacchini (Firenze)

22.12.19 – ore 14.00

Sitav Lyons v Kawasaki Robot Calvisano

arb. Bottino (Roma)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Rizzo (Ferrara)

Quarto uomo: Pretoriani (Milano)

ore 15.00

Lazio Rugby 1927 v Lafert San Donà

arb. Gnecchi (Brescia)

assistenti: Angelucci (Livorno), Rosella (Roma)

Quarto uomo: Fagiolo (Roma)

Questa la classifica dopo cinque giornate di campionato:

Kawasaki Robot Calvisano, Fiamme Oro Rugby, Valorugby Emilia, FEMI-CZ Rovigo 21 punti; Argos Petrarca 19; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 11; Rugby Viadana 1970 7; Toscana Aeroporti I Medicei 6; Sitav Rugby Lyons 4; HBS Colorno 2; S.S. Lazio Rugby 1927 1