Una targa che parla di Rovigo al Quirinale

ROMA - Alla fine, dopo tanta insistenza Natalino Stocco ce l'ha fatta: è riuscito a consegnare al Presidente della Repubblica una targa di benemerenza tramite il proprio presidente della regione Molise.L'ex imprenditore e veneto, nativo di Ceregnano in provincia di Rovigo, per tanti anni fornitore azionale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e ideatore del logo 115 per gli automezzi dei vigili del fuoco, è infatti attualmente residente in Molise a Tufara di Campobasso, ed ha convinto il presidente della regione Molise Dinato Toma a consegnare la targa di benemerenza al Presidente della Repubblica onorevole Sergio Mattarella a nome dello stesso Stocco in occasione della cerimonia degli auguri ai presidenti delle regioni italiane di fine anno mercoledì 18 dicembre presso il palazzo del Quirinale a Roma.Il testo della targa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è: "Con stima e affettuosa amicizia e di vicinanza alla bandiera italiana ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con il Molise nel cuore, Natalino Stocco nativo di Rovigo". Nella stessa occasione una seconda targa è stata consegnata al Comandante della legione Carabinieri di Abruzzo e Molise.