Stop alla fusione. Interporto naviga finalmente da solo grazie ad intermodalità e logistica

ROVIGO -. "Nessuna novità all'orizzonte - spiega l'- a 6 mesi dall'elezione abbiamo deciso di rimanere ad osservare.che nella precedente ricognizione vedeva nel proprio futuro una fusione con Interporto Padova,"., più che raddoppiato rispetto allo scorso anno".. "Sto preparando il preventivo del 2020 e dovremmo essere in grado di migliorare ancora la situazione per l'anno prossimo". In ballo c'è un progetto dedicato, che Bressanin non vuole svelare, ma che dovrebbe mettere in gioco "nuovi spazi e nuove opportunità di specializzazione con la possiblità concreta di raddoppiare il fatturato (nel 2019 di circa 1 milione e 300mila euro), e poi triplicarlo in modo da consolidare il patrimonio"., "a noi serve ragionare in termini di movimentazione e non con il concetto immobiliare, superato".: "vvero dedicato alla intermodalità e alla logistica, "una visione lungimirante e dopo tanti anni quella intuizione merita di essere sviluppata nel rispetto degli investimenti di soci e Regione Veneto e dando una risposta specifica al territorio". ""."Per questo, non possiamo fare concorrenza a loro sul loro campo, ci stracciano. Ma abbiamo i settori della navigazione sia turistica che commerciale, l'agroalimentare, il commercio via ferro che possono darci tutte quelle risposte economiche e di servizio utili al nostro territorio".