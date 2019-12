I rossoblù sono stati ripescati in Serie B

ROVIGO - Nella stagione 2020 il Baseball Softball Club Rovigo sarà ancora al via del campionato di Serie B di baseball. E’ stato accolta la richiesta di ripescaggio della società rossoblù, che a settembre aveva chiuso il suo cammino nella categoria con la dolorosa e inaspettata sconfitta ai playout contro lo Junior Parma. Lo spauracchio della retrocessione dalla terza serie nazionale è svanito dopo l’ultimo consiglio federale tenutosi Roma. Oltre a quella rodigina sono state presentate altre otto richieste di ripescaggio a fronte di 22 iscrizioni completate: accolte tutte le domande. Salgono dunque a 31 le partecipanti al prossimo campionato nazionale di Serie B; saranno divise in 4 gironi secondo lo stesso format del 2019, con quattro raggruppamenti a sei squadre e uno a sette squadre. Ancora da definire le avversarie di girone del Baseball Softball Club Rovigo, che comunque da ora in avanti potrà pianificare con più serenità una nuova stagione nel baseball che conta, con la consueta intenzione di strappare il massimo risultato sul diamante e allo stesso tempo garantire la crescita dei tanti giovani rossoblù in uscita dal vivaio.

Il consiglio federale ha definito anche le squadre che prenderanno parte alla prossima stagione di softball. In Serie A2 il Baseball Softball Club Rovigo è stato inserito nel raggruppamento B, che comprende 8 squadre: a partire dalla primavera le ragazze rodigine dovranno vedersela con Stars Ronchi, Castionese, Old Parma, Massa, White Tigers Massa, Macerata e Unione Fermana.

Prima della stagione outdoor sarà tempo di Winter League per le squadre giovanili rossoblù. Il torneo di baseball e softball al coperto è ormai ai nastri di partenza. Nella categoria Allievi, Rovigo è stato inserito nel girone “Centro” e sfiderà Athletics Bologna, Virtus Ozzano, Minerbio, Ravenna, Sesto Fiorentino, San Marino, San Lazzaro e Imola. Due gironi all’italiana con partite dal 22 dicembre in avanti, tutte ospitate al Centro universitario sportivo Record di Bologna. Esordio rodigino domenica contro Minerbio e Bologna. Nella categoria Ragazzi, Rovigo giocherà nel gruppo Veneto Est. Incrocerà le mazze con Ferrara, Calstelfranco Veneto e Romano D’Ezzelino. Sarà proprio Rovigo a ospitare i due concentramenti di qualificazione, il 2 e 16 febbraio alla Palestra San Pio X, e la finalissima del 23 febbraio al Palazzetto dello Sport.