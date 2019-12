Cartellone entusiasmante con 10 spettacoli a Porto Viro

PORTO VIRO (Rovigo) - Torna Punti di Vista, la rassegna organizzata dal comune di Porto Viro in collaborazione con il circuito teatrale regionale Arteven della Regione del Veneto.sei appuntamenti che accompagneranno gli spettatori da gennaio a marzo. Non mancheranno ancheCon l’inizio del nuovo anno al via la vendita degli abbonamenti: rinnovi dal 7 al 9 gennaio 2020, nuovi il 10 e l’11 gennaio 2020 presso la biblioteca comunale - ex Macello, via Navi Romane 8, dalle ore 10 alle ore 13.una divertente commedia che riflette sul tema dei legami familiari e sul valore del rapporto con il prossimo.in cui racconta con una sincerità disarmante non solo se stesso, ma anche un’Italia fatta di “super nonni” che mandano avanti le famiglie e anziani medici in pensione richiamati al lavoro per mancanza di personale.sarà in scena venerdì 7 febbraio con "Sogno di mezz'estate" ispirato al primo vero capolavoro di William Shakespeare in cui s’intrecciano miti greci, giovani innamorati, fate, elfi del folklore letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno spettacolo amatoriale. L’autore ci assicura che è proprio un sogno ma di chi?un viaggio dentro la testa dei personaggi e degli spettatori, un sogno (o forse un incubo?) immerso nel buio dell’oblio e dell’inconscio.divertente pièce goldoniana incentrata sul tema del pettegolezzo e dei suoi effetti nel mondo popolare.Chiuderà Punti di Vistacon, dove viene raccontata, attraverso un “luogo della memoria" particolarmente toccante che si trova al porto Vecchio di Trieste, una pagina dolorosa della storia d’Italia: una vicenda complessa del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, il cui ricordo è stato affidato a tante piccole e umili testimonianze che appartengono alla quotidianità. Inizio spettacoli ore 21.20.Chiude la rassegna il. In questo caso l'inizio degli spettacoli è alle ore 16.00.