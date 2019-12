Per salire su Torre Donà si pagherà il biglietto

ROVIGO - A Torre Donà i lavori di ristrutturazione del mastio sono stati conclusi (LEGGI ARTICOLO). Lorenzo Rizzato, consigliere comunale della Lega, con una interrogazione nel consiglio del 20 dicembre chiede all'assessore e vicesindaco Roberto Tovo di avere delucidazioni su quali sono le intenzioni del comune di Rovigo, "dato che in questa assemblea mai si è parlato di questo tema che io invece trovo fondamentale per il futuro della nostra città".



"Penso che Rovigo abbia notevoli possibilità per diventare attrattiva dal punto di vista turistico e che l'amministrazione debba fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per valorizzarla e far crescere questo settore economico che potrebbe fare da volano per l'intera economia della città. Ma per fare questo serve una visione, una strategia d'insieme che spero venga nei prossimi mesi illustrata a quest'aula" spiega.



Nell'interrogazione ha chiesto se il Comune intende gestire direttamente con del proprio personale le visite della Torre oppure se intendaerealizzare un bando per l'affidamento della gestione delle visite a soggetti esterni, se avverà l'inaugurazione della struttura e quale sarà l'onere economico per i cittadini e per i turisti che desidereranno visitarla.

"Vorrei inoltre che l'amministrazione ragionasse sulla realizzazione di un biglietto ad hoc che comprenda sia la visita alla torre sia la visita delle mostre ospitate all'interno di palazzo Roverella. dal momento che nei prossimi anni Rovigo ospiterà delle mostre di qualità ancor superiore. Personalmente mi piacerebbe che la loro visita a Rovigo non terminasse con la mostra d'arte a palazzo Roverella, ma che continuasse anche alla scoperta di tutti gli altri gioielli della nostra città, in particolar modo di Torre Dona, ma anche in altri punti particolarmente interessanti dal punto di vista storico, artistico ed architettonico come il Tempio della Beata vergine del soccorso, piazza Garibaldi con la storia della chiesa scomparsa di Santa Giustina o la stessa piazza Vittorio Emanuele II che tanto ha da raccontare".

Tovo ha risposto che ci sarà un biglietto da pagare per la vista della città dall'alto dei 59 metri di Torre Donà, che i gruppi di salita saranno costituiti da 15 persone e che la gestione del servizio sarà con molte probabilità affidata esternamente.