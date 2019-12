Gasolio sull’Eridania, intervento del Comune 

OCCHIOBELLO (RO) - Gravi disagi sull’Eridania nel comune di Stienta e Occhiobello, prima del casello autostradale dell’A13, nella giornata di venerdì 20 dicembre. Probabilmente un camion ha perso del gasolio, e con l’asfalto reso viscido dalla pioggia, la strada è diventata estremamente pericolosa.

Ufficio tecnico del Comune di Occhiobello che si è subito allertato, i lavori di messa in sicurezza dalla strada sono durati ore, sul posto anche la Polizia Locale per la viabilità e Veneto Strade. Fortunatamente non si sono verificati incidenti.