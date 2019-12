Votato da tutti, ma senza condividere altre idee

ROVIGO - L’Innovation Lab, il grande centro di innovazione digitale per tutti i rodigini (LEGGI ARTICOLO), è stato votato all’unanimità nel consiglio comunale del 10 dicembre 2019.

Il progetto dal valore di 700mila euro, coperto completamente dal bando in caso di aggiudicazione, concorre in Regione Veneto per la costituzione di Laboratori di innovazione aperta (InnovationLab), funzionali al consolidamento o sviluppo del network “Centro P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data.

La proposta progettuale del Comune di Rovigo è collegata ad altri 11 punti dette palestre digitali, presenti nei territori delle frazioni del capoluogo e di Adria e nel centro di Villadose.

Votato positivamente da tutti i presenti, 24 in tutto di cui 7 della minoranza, il consigliere comunale della Lega, Lorenzo Rizzato, ha fatto una dichiarazione di voto perché avrebbe auspicato maggiore condivisione.

“Con il mio intervento - ha cominciato così Rizzato - vorrei concentrare la vostra attenzione cari colleghi su un altro tema. Ovvero: tutti siamo d'accordo sull'importanza e la necessità del recupero di uno stabile non utilizzato nel centro storico, in particolar modo questa struttura che tra l'altro è di particolare pregio sia per la sua storia sia dal punto di vista artistico per via del mosaico presente sulla facciata realizzata da Virgilio Milani. Però è anche vero che il modus operandi utilizzato da questa amministrazione non è uno dei migliori. Perché, ripeto, siamo tutti concordi sul fatto che si debba recuperare questa struttura però ci sarebbe piaciuto che ci fosse stata una discussione, un momento di confronto su che cosa farne di questo edificio. Ci sarebbe piaciuto che in questo consiglio si fosse dedicato un po di tempo per discutere sulla sua destinazione per mettere a confronto le idee, le alternative proposte dai consiglieri. Mi sarebbe quindi piaciuto un momento di confronto, di condivisioni di idee. Personalmente avrei preferito la nascita o quantomeno un tentativo di collaborazione con le realtà universitarie che ci stanno territorialmente attorno, l'università di Padova o l'università di Ferrara, solo per citare le università già presenti all'interno del Consorzio Universitario di Rovigo, ma anche con realtà universitarie esterne”.

“La finalità di questa collaborazione - prosegue Rizzato - sarebbe stata quella di promuovere la realizzazione di una nuova facoltà in città, sia per ampliare l'offerta formativa universitaria della nostra città sia per attrarre un numero ancora maggiore di studenti. E questo, lo sappiamo tutti, comporterebbe maggiori entrate per le attività commerciali del centro storico ma non solo, renderebbe più vivace la nostra città. Quindi in sintesi avrei preferito che l'amministrazione comunale si fosse impegnata ad instaurare una collaborazione con il mondo universitario per utilizzare l'ex liceo Celio come sede universitaria. E dico ciò anche da studente del Cur, se palazzo Angeli che è nato come struttura residenziale è stata adattata, a maggior ragione si poteva fare con la struttura di cui stiamo parlando, che fino a poco tempo fa era utilizzata a fini scolastici. Mentre il progetto che andremo a votare si poteva realizzare per recuperare altre strutture abbandonate come per esempio l'ex Genio Civile in piazza Repubblica, che tra l'altro è una struttura di proprietà della Regione e che quindi in caso di esito positivo avrebbe sollevato la Regione di un peso e avrebbe fatto anche il bene della città ridando nuova vita ad uno stabile attualmente inutilizzato. Detto ciò, voglio dire che conosco bene il bando e so che il finanziamento richiesto è relativo alla creazione di un Innovation Lab ma spero di aver spiegato in modo chiaro che il mio era un ragionamento più ampio. Un ragionamento che spero diventi un modus operandi per il futuro di questa amministrazione, altrimenti il consiglio comunale diventa un luogo in cui riceviamo progetti già impacchettati e in cui i consiglieri premono solamente un pulsante. Perdendo così il suo ruolo di confronto e discussione sul futuro della nostra città e ciò sarebbe assurdo anche considerando l'aggettivo che contraddistingue il partito di maggioranza con maggiori seggi in questa assemblea ovvero il partito "democratico". Proprio questo aggettivo dovrebbe dimostrare quanto tenete al valore della democrazia e del confronto, spero caldamente che questo non rimanga solamente pura teoria ma che poi si realizzi anche nella pratica. Concludo dicendo che apprezzo comunque che si stia lavorando per il recupero di tale struttura e dato che il procedimento per l'innovation lab è già iniziato mi auguro con tutto il cuore che si concluda nei migliori dei modi. Ma mi auguro anche che questa mia proposta di ampliare l'offerta formativa universitaria in città, recuperando uno stabile abbandonato, venga comunque considerata per altre strutture. Spero che l'amministrazione abbia questa sensibilità. Come consigliere comunale di opposizione continuerò a svolgere il mio compito di controllo e nel caso in cui l'amministrazione non dovesse nemmeno tentare a percorre questa strada continuerò in ogni sede a sollecitarvi”.