Le classi in visita alle lavoratrici che hanno salvato la loro azienda in crisi

STIENTA (RO) - I ragazzi delle due classi seconde indirizzo economico del “P. Levi” di Badia sono stati in visita al Centro Moda Polesano di Stienta, un’azienda attiva nell’ambito del settore della moda. Ma un’azienda particolare: è tutta al femminile ed è una delle sette aziende del Veneto workers byout cioè acquisite dalle dipendenti dopo una fase di crisi. I ragazzi sono stati accolti dalla presidente, Claudia Tosi, che ha illustrato la storia dell’azienda “ Nata negli anni ’60 come Capa (Cooperativa Polesana Abbigliamento), negli ultimi anni è stata toccata da una profonda crisi dovuta soprattutto all’esternalizzazione della produzione da parte delle grandi aziende e all’inizio del 2018 è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con conseguente perdita del lavoro per le 43 dipendenti. Alcune delle lavoratrici, anche per salvaguardare il know how acquisito, lanciano l’idea di costituire una nuova impresa e usufruendo della legge 49 del si propongono di prendere in affitto o acquisire l'azienda dal liquidatore utilizzando la Naspi

L'Inps riconosce la possibilità di erogare l'anticipo dell'indennità stessa per destinarla alla capitalizzazione da parte dei soci e, con il sostegno di Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop e di Banca Popolare Etica, nel luglio del 2018 apre il Centro Moda Polesano con 22 socie e 11 dipendenti. Fondamentale è stato il sostegno degli ex clienti, importanti case moda internazionali e grandi firme italiane, che hanno mantenuto gli ordini e confermato l’intenzione di continuare il rapporto di lavoro con la nuova società, anche perché la produzione all’estero non garantisce il livello qualitativo italiano”. Sollecitata dalle domande dei ragazzi, la signora Tosi, ha spiegato “ le difficoltà iniziali e soprattutto, lavorando la cooperativa in conto terzi, l’importanza di valutare bene i costi al minuto per poter contrattare il prezzo, accettare le commesse e non perdere i clienti, che impongono tempi di consegna e purtroppo anche i prezzi. Ma il bilancio, ad un anno dalla costituzione è positivo. Oltre ad aver dato un senso alla nostra vita lavorativa, abbiamo assunto altre dipendenti e ci accingiamo ad acquisire macchinari e speriamo anche lo stabile. Oggi siamo in 39, 8 delle quali straniere, e contiamo di aumentare il nostro volume d’affari ad oltre un milione di euro.” Successivamente i ragazzi hanno potuto seguire l’intero processo produttivo dal reparto modellistica che attraverso un software prepara il “piazzato” per le tagliatrici, poi i reparti confezionamento, rifinitura a mano (bottoni, inserti, ricami, etichette) operata dalle lavoratrici più esperte e difficili da reperire sul mercato, stiratura e controllo. E il controllo di ogni singolo capo è molto rigido, infatti oltre a quello interno, sono presenti all’inizio della produzione di una commessa tecnici inviati dalle case madri. Questo periodo pre festivo è un molto impegnativo perché si stanno ultimando le collezioni primavera estate (Moncler, Cristian Dior, Gucci…) di prossima consegna. La visita è stata molto apprezzata dagli studenti. “ Mi ha colpito il coraggio e l’intraprendenza di queste lavoratrici ora imprenditrici”; “ il sapere che esistono realtà polesane di altissimo livello ma poco conosciute”; “ la forza di queste donne che si sono battute per mantenere il loro lavoro” Un esempio da conoscere e far conoscere.