L'ultimo saluto alla bandiera del Veneto

ROVIGO -, rottamando la vecchia Lega e facendo nascere il nuovo partito sovranista di Matteo Salvini, al quale da oggi potranno iscriversi anche i militanti della Lega Nord, che si chiama "Lega per Salvini premier","La Lega compatta sul territorio, può contare su una grande squadra, sostenitori e volontari che quotidianamente con il loro impegno, fanno crescere il nostro movimento sulla provincia di Rovigo - ha fatto sapere ilche ha ringraziato i presenti per la partecipazione -".Hanno partecipato alla conviviale anche l’assessore regionale alle attività produttive, i deputati, ee l'assessore regionale"Sono state affrontate tematiche sulla “autonomia”, sulle elezioni amministrative regionali, sono state comunicate le variazioni statutarie decise al congresso federale tenutosi a Milano nella mattinata, che hanno consentito di mantenere insieme la Lega Nord Liga Veneta e la Lega Salvini premier".A Milano Matteo Salvini si è presentato con un presepe artigianale in mano affermando che il suo nuovo partito rappresenta "l'ultima àncora di salvezza per il popolo cristiano-occidentale" a Rovigo dopo i ringraziamenti a tutti coloro i quali si sono prodigati per la bellissima serata, si è "solo" augurato a tutti "Buon Natale".