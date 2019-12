Venezze Consort in concerto a Rovigo, Treviso, Cortina d'Ampezzo

ROVIGO - Nuova stagione di concerti per il coro Venezze Consort di Rovigo, le cui proposte musicali sono fra le più interessanti e apprezzate del panorama corale non solo a livello locale. Sotto la direzione del maestro Giorgio Mazzucato, in queste settimane il Venezze Consort è impegnato in tre importanti concerti in varie città del Veneto. Domenica 22 dicembre, a Treviso, alla Chiesa del Sacro Cuore, ha proposto l'Oratorio de Noël di C. Saint-Saëns per soli coro e strumenti, nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni del Teatro comunale di Treviso. Diversi i musicisti della città coinvolti: oltre al coro, Silvia Regazzo contralto e il maestro Gerardo Felisatti alla direzione.

L'appuntamento del Venezze Consort a Rovigo sarà quindi martedì 24, alle 16.30, in occasione dell'inaugurazione del Presepe che un gruppo di volontari allestisce ogni anno a San Domenico, in via X luglio. Il tradizionale concerto della Vigilia, quest'anno intitolato "Tollite Hostias", è un evento sempre molto sentito e partecipato in città; per questa edizione verranno proposti alcuni brani classici più noti (come l'Hallelujah di Haendel), e autori contemporanei italiani ed europei, in un percorso che attraversa epoche e stili diversi. A fianco del maestro Mazzucato, ad accompagnare alcune esecuzioni sarà l'organista Francesco Finotti al pianoforte. Originario di Crespino, Finotti è stato definito anche recentemente da Bepi de Marzi 'il più grande organista vivente'; con lui il coro ha il grande privilegio di lavorare da tempo realizzando progetti di altissimo spessore.

Infine il Venezze Consort ed il Coro polifonico Melos, diretto dal maestro Roberto Spremulli, saranno gli interpreti principali del Concerto di Natale che si terrà a Cortina d'Ampezzo la sera di sabato 28 dicembre, presso la Basilica minore. La direzione è affidata al maestro Simone Nucciotti, direttore della banda e del corpo musicale locale, che accompagnerà i due cori rodigini. In programma, oltre a diversi brani a cappella e della tradizione natalizia, la Missa Brevis per coro e orchestra del compositore olandese Jacob De Haan, già eseguita nel 2015 all' Arena di Verona in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra.

Una settimana ricca di appuntamenti dunque per molti musicisti della città, a conferma del prestigio ampiamente riconosciuto alla coralità e ai musicisti rodigini.