Allerta arancione, Protezione civile in servizio anche di notte

ROVIGO - Su richiesta di AIPo – Rovigo, i volontari di Protezione Civile tornano a fare servizio di piena da stanotte, con previsioni fino al 27 dicembre, dall’alto al basso Polesine.

Nei prossimi giorni in Veneto non sono previste precipitazioni in Veneto ma resta l’allerta arancione diramata dal Centro funzionale della Protezione Civile per il passaggio dell’onda di piena, in particolare nell’asta fluviale del Po, per il Fratta Gorzone e in considerazione dei livelli del Livenza. Fino alle ore 14 di domani è allerta per criticità idrogeologica nella rete idraulica principale e secondaria dei comuni rivieraschi nei bacini del Po, Fissero Tartaro Canalbianco e Basso Adige e nel bacino del Basso Brenta e Bacchiglione. Per il bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento l’avviso di criticità è derubricato a ‘stato di attenzione’.

La situazione comunque è più tranquilla della precedente piena vissuta tra novembre e dicembre, per la quale sono stati registrati 219 volontari con 480 presenze totali nei 10 giorni.

Le squadra attivate per ora sono 12, in primis le organizzazioni del Delta che tanto hanno già operato per la mareggiata e la piena.

“Anche a Natale ci sono! Troppo bravi questi volontari - evidenzia Monica Gambardella responsabile provinciale della Protezione civile - che veramente ci garantiscono un Sereno Natale”.

Intanto è stato attivato il Ccs dalla Prefettura, è in stato di preallarme.