Posti esauriti per il primo tour esperenziale ad Adria

ADRIA (Rovigo) - Sono esauriti i quaranta posti disponibili per il tour esperienziale: "Adria Porta Del Delta: tra gusto e cultura" che si svolgerà giovedì 26 dicembre ad Adria, che si inserisce all’interno del progetto UN.ES.CO . “Una Esperienza Condivisa per valorizzare il patrimonio culturale veneto”, che ha registrato la città di Adria tra le protagoniste.Una giornata alla scoperta di Adria che si svolgerà secondo il seguente programma alle ore 09:45 accoglienza dei partecipanti in piazza Garibaldi, incontro con le guide e visita al museo della chiesa Cattedrale dei santi Pietro e Paolo, un’immersione nella storia secolare della diocesi di Adria e Rovigo.Ore 12:45 pranzo con prodotti della tradizione contadina locale. Ore 15 trasferimento al museo archeologico nazionale per la visita guidata alle prestigiose collezioni. Al termine della visita, Un tocco di museo: un'esperienza di osservazione tattile di reperti archeologici originali, per "sentire" con le mani l'emozione di una storia millenaria. Ore 16:45 secondo momento del fare: laboratorio di creazione di manufatti in ceramica etruschi e paleoveneti.