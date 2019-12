Moretto: servono vie di collegamento ciclo - pedonali per il polo natatorio

ROVIGO - Arriva in comune a Rovigo l'interrogazione da parte di Mattia Moretto, capogruppo di Fratelli d'Italia per una questione particolarmente sentita, ossia la possibile creazione di una pista ciclo - pedonale che possa collegare diverse zone della città, al polo natatorio, che purtroppo è veramente difficile da raggiungere sia a piedi che in bicicletta per il ponte che è non poco pericoloso.



"Problema molto sentito e dibattuto dalla cittadinanza è la creazione di una pista ciclo-pedonale che possa collegare diverse zone della città al polo natatorio di Rovigo, evitando così alle persone non automunite di percorrere a piedi o in bicicletta i trafficati viale Porta Po e viale del Lavoro , già noti per incidenti e situazioni di pericolo". Così proprio Mattia Moretto che spiega poi: "

Da colloqui personali ed interlocutori con i vertici del consorzio di Bonifica Adige Po, è emersa la reale possibilità da parte loro di sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale per la realizzazione della pista ciclo-pedonale che potrebbe nascere tra via Vittorio Veneto e viale Porta Po , totalmente immersa nel verde della zona denominata “bosco Valdentro”, costeggiando il canale Ramostorto per circa 820 metri"

La zona in questione, di proprietà demaniale ma già in carico al consorzio di Bonifica Adige Po, la cui manutenzione è gestita dal comune di Rovigo per mezzo di Asm Rovigo Spa, dista poche decine di metri dalla già esistente pista ciclabile che passa per via Forlanini e che collega al centro cittadino, così che,nell’ottica di un futuro e unico collegamento di tutte le piste ciclabili, si comprenderebbe fin da subito l’importanza che l’opera potrebbe assumere per l’intera comunità rodigina".