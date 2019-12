Si chiude un 2019 importante per il Sodalizio Vangadiciense

BADIA POLESINE (RO) - Il 2019 del Sodalizio Vangadiciense si era aperto il 15 febbraio con la serata dedicata a Gherardo Ghirardini (Badia Polesine 13 luglio 1854 - Bologna il 10 giugno 1920 archeologo e docente universitario) per ricordare che nel 2020 ricorre il centenario della sua morte e quindi sottolineare la necessità di ricordare questa figura importante per la cultura non solo italiana. Fu Gherardo Ghirardini, come Soprintendente alle Antichità del Veneto, a inaugurare, anche i Musei Nazionali Archeologici di Este (1902) e Adria (1904).

Il 23 febbraio è stata la volta della presentazione del volume Wangadicia 10: l’incontro è stato aperto sostenendo la necessità accogliere la richiesta di prestito del Cenacolo di Girolamo Bonsignori da parte del comune di San Benedetto Po. Fu in quella occasione che il Sodalizio Vangadiciense fece incontrare le due amministrazioni comunali: da una parte l’assessore alla Cultura del comune mantovano Vanessa Morandi e dall’altra Valeria Targa assessore alla Cultura di Badia Polesine. Fu la tappa importante di un percorso iniziato il primo maggio 2018 quando il vice presidente del Sodalizio Vangadiciense Paolo Aguzzoni ospitò all’archivio Patrizia Piccagli e Maurizio Lapponi arrivati da San Benedetto Po per conoscere la Vangadizza e la vicenda del Cenacolo del Bonsignori.

Con soddisfazione il 4 settembre 2019 la tela, di proprietà del comune di Badia Polesine dal 1985, è partita per San Benedetto Po per essere messa in mostra nel luogo dov’era stata collocata inizialmente. Il 14 settembre 2019, giorno dell’inaugurazione a San Benedetto Po della mostra “Il cinquecento a Polirone da Correggio a Giulio Romano”, il Sodalizio Vangadiciense era fra gli invitati con il presidente Giovanni Comisso, il vice Paolo Aguzzoni e i consiglieri Gabriella Montato e Galeazzo Giuliani. Sabato 21 dicembre nuova visita alla mostra al Polirone promossa dal Sodalizio Vangadiciense che ha avuto come guida il curatore della mostra il professor Paolo Bertelli (Comitato Scientifico del Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova e all’Università degli Studi di Verona); con lui è stato possibile incontrare Alessandra Baroni (una delle massime esperte italiane di disegno, ha collaborato alla mostra di San Bendetto Po, dell’Università di Rochester e curatrice della Collezione Bartolini della Fraternita dei Laici di Arezzo), Catherine Jenkins (esperta di incisione, Londra) e Gianluca Poldi (tra i più importanti esperti di analisi non invasive sulle opere d’arte); il Sodalizio Vangadiciense era rappresentato dall’architetto Ettore Vio, membro del direttivo dello stesso Sodalizio (dal 1981 al 2016 è stato proto di San Marco, cioè l'architetto responsabile della conservazione della basilica); Patrizia Piccagli ha presentato i tesori della basilica sambenedettina.

Visto il successo della mostra al Polirone e l’enorme visibilità ottenuta dal Cenacolo del Bonsignori, il Sodalizio Vangadiciense auspica che, create le condizioni necessarie, la tela, dipinta per una abbazia, torni in un futuro prossimo di nuovo in una abbazia, ovviamente quella badiese della Vangadizza.

Lunga anche la serie delle visite guidate all’archivio e alla Vangadizza condotte nel corso del 2019: aperte da quella del prefetto di Rovigo Maddalena De Luca il 10 febbraio, il 27 settembre è stato ospitato lo stesso professor Paolo Bertelli al termine di una iniziativa promossa dalla Biblioteca Civica “Giangirolamo Bronziero” e dal Comune.