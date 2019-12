La solidarietà continua con l’US calcio Badia

BADIA POLESINE (RO) – Anche il’US Badia ha trasformato il pranzo sociale di natale in un gesto di solidarietà concreta devolvendo 1.500 euro alla Fondazione di ricerca Fibrosi Cistica, Onlus che promuove e finanzia progetti di ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica, una malattia genetica piuttosto grave.

“In questo modo, ha dichiarato il presidente dell’US calcio Badia Natale Ferrari, grazie alla lotteria anche noi abbiamo voluto contribuire affinché il Natale non fosse solo l’occasione per scambiarci gli auguri” per la cronaca al pranzo sociale con oltre 200 associati c’erano presenti il Sindaco Giovanni Rossi, il delegato Figc Provinciale Luca Pastorello e l’assessore Stefano Baldo tutti compiaciuti dal bel gesto solidale.

Alla mattina di domenica 22 dicembre, dopo la messa, una delegazione di giovanissimi calciatori, accompagnati dal presidente, ha portato gli auguri ai nonni della Casa del Sorriso di Badia; un momento toccante per tutti. Lunedì sera, infine, nella sede dell’U.S. calcio c’è stata la consegna dell’assegno simbolico di beneficienza solidale.

Ugo Mariano Brasioli