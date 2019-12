Barbierato: il primo obiettivo del nuovo Cda sarà quello di evitare il rischio di chiusura della struttura

ADRIA (Rovigo) - Dopo la scelta dei quattro componenti del nuovo Cda della casa di riposo di Adria che inizierà a lavorare dal 19 gennaio 2020 e le numerose polemiche che si sono susseguite ( LEGGI ARTICOLO ), è il sindaco Omar Barbierato che spiega: "“Il centro servizi anziani è un ente pubblico che eroga servizi socio assistenziali e sanitari per la comunità, tali per cui è fondamentale che a comporre il nuovo Cda dovranno esserci persone con competenze amministrativo-tecniche e socio sanitarie, necessarie per affrontare le attuali criticità della casa di riposo”.“Dovrà essere un organismo compatto, il Cda che sarà operativo dal prossimo 19 Gennaio – afferma il primo cittadino Barbierato – dovrà lavorare con unità di intenti e in maniera proficua per la risoluzione delle problematiche"."La nomina di Graziella Braghin come rappresentante dei famigliari, è da ricercarsi nel fatto che il primo cittadino ha scelto tra i candidati votati dall’assemblea di venerdì scorso 20 dicembre, per le sue competenze come operatrice socio-sanitaria, per la sua conoscenza delle problematiche dei lavoratori, famigliari degli ospiti e risponde agli equilibri di genere. A completare il Cda, è prevista la nomina da parte della minoranza di un loro rappresentante".Concludendo: "Si lavorerà per riallacciare le relazioni umane, sia con i famigliari attraverso la modifica del regolamento in maniera tale da rendere possibile la ricostituzione del comitato dei famigliari, sia per aprire un dialogo di confronto con i lavoratori per la risoluzione delle problematiche in essere".