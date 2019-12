LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive è realtà

prende avvio il lavoro di “LUCI – Laboratori Urbani per Comunità Inclusive”.“Attraverso questionari, strumenti web e linee guida per le amministrazioni comunali – spiega Giorgia Businaro, responsabile di progetto – Luci vuole contribuire alla diffusione di pratiche di gestione e cura collettiva di spazi urbani che assumono particolare rilevanza per le comunità locali"."Per fare ciò è fondamentale conoscere le opinioni dei cittadini, realizzando un censimento e una mappatura di parchi, aree verdi, piazze, scuole, infrastrutture, edifici pubblici o privati che abbiano reale significato per chi li vive e li frequenta”.Proseguendo: "Un primo importante risultato è stato ottenuto grazie ad un questionario on line che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini permettendo di realizzare la prima “Mappa dei Beni Comuni” del Polesine“.Ma l'impegno di Luci non si ferma qui: con il contributo dei ricercatori dell'università Iuav di Venezia è stato predisposto uno strumento webGIS per consentire ai cittadini di Rovigo di fornire indicazioni e suggerimenti utili ad una migliore gestione dei beni comuni urbani: per ciascuno degli ambiti selezionati (aree verdi, piazze, strade, edifici, attività), i cittadini potranno inserire foto e localizzazione, segnalare lo stato di conservazione, la frequenza e la tipologia di utilizzo, le propriepercezioni e, soprattutto, le proprie proposte di gestione e valorizzazione.Censimento, mappatura e studio dei beni comuni urbani, dunque, ma anche attività concrete per aiutare le amministrazioni comunali ad avviare percorsi di collaborazione con cittadini, singoli o associati, per la cura, la gestione e la valorizzazione di tali beni: Luci, infatti, ha predisposto dellelinee guida per i comuni dal titolo “Beni Comuni urbani: un nuovo patto tra cittadini e Amministrazione”: un percorso in sei fasi per accompagnare le amministrazioni comunali all'adozione di un Regolamento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni."È con piacere che Iuav mette a disposizione del progetto Luci e del Polesine le proprie competenze in materia di processi partecipativi per la definizione di politiche urbane e governo del territorio. Non solo: nella seconda parte del progetto, Iuav sosterrà Luci nel tentativo di estendere agli enti locali e alle comunitàpolesane un percorso di avvicinamento ai temi dell'adattamento climatico e della resilienza”.Ogni cittadino potrà contribuire alla mappatura e al censimento dei beni comuni urbani di Rovigo: maggiori informazioni sul sito https://urbanlabluci.it e sulla pagina Facebook @urbanlabLUCI.