Niente scuola media per Bottrighe nel 2020

BOTTRIGHE (Rovigo) - Bocciata la proposta di dimensionamento per la sezione distaccata a Bottrighe della scuola di primo grado "Marino Marin" di Adria dalla Regione Veneto. Con delibera di giunta regionale numero 1961 del 23 dicembre scorso è tutto più chiaro, soprattutto dopo i proclami dell'amministrazione Barbierato ( LEGGI ARTICOLO ).

"La commissione mista Regione–Usrv ha ritenuto di proporre l’accoglimento di tutti i progetti di dimensionamento pervenuti dai competenti Enti locali ad eccezione della richiesta del Comune di Adria riferita al ripristino per l’anno scolastico 2020/2021 della sezione staccata della scuola secondaria di I° grado “Marino Marin” di Adria nella frazione di Bottrighe, in quanto non si tratta di un’operazione di dimensionamento ma dell’attivazione di una succursale all’interno del medesimo comune per la quale non è prevista l’assegnazione di un proprio codice meccanografico". Così la delibera che specifica poi:

"In merito si osserva inoltre come la richiesta del comune di Adria non tenga in considerazione la consistenza della popolazione scolastica nell’ambito territoriale di riferimento, e in particolare non tenga conto: del fatto che gli studenti residenti nelle frazioni di Bottrighe e Bellombra del comune di Adria frequentano già la scuola secondaria di primo grado del comune di Papozze, situato a solo 7 chilometri di distanza dalla frazione di Bottrighe, usufruendo del servizio di trasporto scolastico fornito dal comune di Papozze; della consistenza demografica della popolazione scolastica dell’area, considerato che il numero di iscritti alla scuola primaria presenta una progressiva riduzione dall’attuale classe quinta alle classi inferiori; della circostanza che il ripristino della sezione staccata della scuola secondaria di I° grado “Marino Marin” di Adria nella frazione di Bottrighe comporterebbe un aumento della spesa pubblica non giustificata da esigenze di ampliare l’offerta formativa".



Insomma, niente apertura per la scuola di Bottrighe almeno per l'anno 2020 - 2021, in quanto la Regione Veneto ha dato le motivazioni chiare per il quale non è stato possibile procedere.