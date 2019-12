Rovigo da sola al comando, vittoria e bonus di Capodanno

ROVIGO - Una FemiCz Rovigo consistente ha domato un ottimo Viadana. arrivato domenica 29 dicembre al Battaglini. con il dente avvelenato. Ne è uscita una partita piacevole nonostante il campo non in perfette condizioni, a dettare legge il pack dei Bersaglieri e la velocità d’esecuzione dei tre-quarti, che hanno sfruttato quasi tutte le occasioni a disposizione. La squadra di Casellato chiude il 2019 come meglio non si poteva, con la testa della classifica in solitaria.

Progressi evidenti in touche, mischia dominante in tutti gli 80 minuti, il Rovigo sta ricominciando a macinare gioco dopo una partenza un po’ in salita, Menniti-Ippolito è il faro indiscusso della squadra, anche domenica ha tirato fuori dal cilindro tre magie al piede che hanno consentito ai Bersaglieri di marcare nei momenti decisivi.

Da antologia il pass kick su Matteo Moscardi abile ad addomesticare un pallone non facile, una meta fantastica per intelligenza ed esecuzione. Il mediano d’apertura padovano si è portato a casa il meritato premio di man of the match.

Partita che comincia con un minuito di silenzio per la scomparsa di Giancarlo Navarrini (LEGGI ARTICOLO), cinque scudetti con il Rovigo e oltre 200 presenze in rossoblù. In tribuna accanto al patron Zambelli e al dg Roversi, anche Manuela Nissotti, che nei giorni scorsi ha preso il posto di Cristina Folchini alla guida di Asm Set. In tribuna anche il questore Raffaele Cavallo, ormai di casa al Battaglini, in campo all’esordio dal primo minuto il poliziotto Andrea Bacchetti, che ha vestito la maglia numero 11 dei Bersaglieri dopo sei anni.

La cronaca. Parte bene il Viadana, ma non affonda. Nonostante un buon possesso, sbaglia la scelta decisiva al piede a pochi passi dalla meta, Rovigo difende con ordine. Squadra ospite che potrebbe anche passare in vantaggio, sfruttando l’insolita indisciplina rossoblù, ma da posizione centrale Ceballos non è preciso. Stessa sorte pochi minuti dopo anche per Menniti-Ippolito, touche rubata di Giant, palla al largo e fallo del Viadana nel conseguente raggruppamento. Il mediano d’apertura rossoblù fallisce il tentativo da tre punti.



FemiCz Rovigo in vetta alla classifica La gioia di Moscardi, l'abbraccio con Menniti-Ippolito Prima del match un minuto di silenzio per ricordare Giancarlo Navarrini La prima meta di Odiete Giant Mtyanda La cavalcata di Odiete per la meta del bonus La meta di Citton Ruggeri in touche Doppietta di Odiete, i Bersaglieri vincono con il bonus L'esultanza di Lubian e Odiete Moscardi è uscito alla fine del primo tempo per un problema alla caviglia Ottima prestazione di Mantovani in seconda linea In tribuna accanto a Roversi la presidente di Asm Set Manuela Nissotti La meta di Citton La meta del bonus di David Odiete La prima meta di Odiete, la seconda dei Bersaglieri La meta del bonus di Odiete è solo rimandata Nicotera Andrea Bacchetti Cadorini e Citton Capitan Matteo Ferro La meta di Matteo Moscardi La meta di Matteo Moscardi Marcello Angelini La meta di Matteo Moscardi David Odiete La meta del bonus di David Odiete Andrea Menniti-Ippolito Odiete e Ruggeri Mienie e Momberg

Bisogna attendere il 23’ per vedere i primi punti sul tabellone, l’indisciplina dei rossoblù dà l’opportunità al Viadana di passare in vantaggio, Ceballos non sbaglia da posizione agevole, 0-3.

E’ un fuoco di paglia. La FemiCz Rovigo due minuti dopo preme sull’acceleratore, non riesce a sfondare dopo diversi tentativi di guadagnare la linea del vantaggio, Menniti-Ippoliti si inventa un capolavoro balistico con un passaggio al piede sulla bandierina a favore di Moscardi. Il rodigino con un balzo recupera l’ovale e con una torsione riesce a schiacciare in meta. Tutto molto bello. Menniti-Ippolito aggiusta la mira al piede e trasforma, 7-3.

Passano una manciata di minuti e il rossoblù si ripete dalla piazzola, 10-3.

Menniti-Ippolito sale in cattedra ancora una volta, touche di oltre 60 metri che non solo fa respirare la squadra, ma consente ai Bersaglieri di avere il lancio a disposizione sfruttando la regola del 50/22.

Detto fatto. Touche vincente, rolling maul avanzante dei Bersaglieri, palla sul lato chiuso e guizzo vincente di David Odiete che dà consistenza al risultato, 17-3 dopo una trasformazione da posizione complicata di Menniti-Ippolito.

Il primo tempo ha un unico neo, Matteo Moscardi esce per infortunio nell’azione finale, una distorsione alla caviglia che non gli consente di continuare il match.

Nella ripresa dentro Antl per Moscardi, la FemiCz Rovigo domina il territorio, al 50’ ancora Minniti-Ippolito non trovando spazio allargo, dopo un buon possesso, serve un assist al piede in area di meta, il giovane Citton è il più lesto a tuffarsi in area dei meta, 24-3 dopo la trasformazione del mediano d’apertura rossoblù.

Un minuto più tardi parapiglia che costa un cartellino giallo a Diego Antl, Casellato vedendo il ragazzo troppo nervoso lo sostituisce con Modena.

Il Viadana ha giusto il tempo per la meta dell’orgoglio, dieci minuti nei 22 dei Bersaglieri consentono a Ceballos di trovare il pertugio giusto dopo diversi tentativi, ma il destino della partita è segnato.

La FemiCz a questo punto cerca la meta del bonus, al 28’ dopo una bella combinazione Citton, Bacchetti, Odiete perde il controllo dell’ovale nel momento decisivo, ma è solo questione di tempo. Dopo diversi tentativi è sempre l’estremo rossoblù a trovare il corridoio giusto, per David Odiete è doppietta (31-10), per la FemiCz Rovigo 5 punti d’oro che consentono il sorpasso ai danni del Calvisano e del Valorugby. Un Capodanno migliore la FemiCz Rovigo non poteva passarlo, il 4 gennaio trasferta sul campo della Lazio, proibito pensare che sia una passeggiata di piacere.

Giorgio Achilli

Rovigo, Stadio Battaglini – domenica 29 dicembre 2019 ore 15

Peroni TOP12, VII giornata

FEMI-CZ Rovigo vs IM Exchange Viadana 1970 31-10 (17-3)

Marcatori: p.t. 23’ c.p. Ceballos (0-3), 25’ m. Moscardi tr. Menniti-Ippolito (7-3), 30’ c.p. Menniti-Ippolito (10-3), 34’ m. Odiete tr. Menniti-Ippolito (17-3) ; s.t. 50’ m. Citton tr. Menniti-Ippolito (24-3), 50’ m. Ceballos tr. Ceballos (24-10), 79’ m. Odiete tr. Menniti-Ippolito (31-10)

FEMI-CZ Rovigo: Odiete, Cioffi, Moscardi (41’ Antl, 67’ Modena), Angelini, Bacchetti, Menniti-Ippolito, Citton, Ferro (cap.), Lubian, Ruggeri, Mtyanda (66’ Liut), Mantovani (56’ Michelotto), D’Amico (75’ Leiger), Nicotera (51’ Cadorini), Rossi (51’ Pomaro). A disposizione: Visentin

All. Casellato

IM Exchange Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Finco, Pavan (66’ Manganiello), Abou, Ceballos, Gregorio (74’ Bronzini), Casado Sandri, Ghigo, Denti And. (cap.) (31’ Ferrarini, 41’ Denti And.), Devodier (62’ Grassi), Bonfiglio (74’ Ferrarini), Brandolini (72’ Novindi), Ribaldi (49’ Denti And.), Garziera.

A disposizione: Breglia, Zaridze

All. Jimenez



Arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Munarini (Parma), AA2 Bertelli (Ferrara)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 5/6 ; Ceballos (Rugby Viadana 1970) 3/4

Cartellini:55’ cartellino giallo a Antl (FEMI-CZ Rovigo)

Note:Circa 7° campo in buone condizioni. Presenti circa 1100spettatori.

Punti conquistati in classifica:FEMI-CZ Rovigo 5; Im Exchange Viadana 1970 0

Man of the Match: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo)

Questi tutti i risultati di giornata:

HBS Colorno v S.S. Lazio Rugby 1927 25-22 (4-1)

Kawasaki Robot Calvisano v Mogliano Rugby 1969 23-10 (4-0)

Valorugby Emilia v Argos Petrarca Padova 24-18 (4-1)

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons 36-35 (5-2)

FEMI-CZ Rovigo v IM Exchange Viadana 1970 31-10 (5-0)

Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei 17-7 (4-0)



La classifica dopo sette giornate di campionato:

FEMI-CZ Rovigo 31 punti; Valorugby Emilia, Kawasaki Robot Calvisano 30; Fiamme Oro Rugby 26; Argos Petrarca 24; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 15; HBS Colorno 10; IM Exchange Viadana 1970 9; Sitav Rugby Lyons 7; S.S. Lazio Rugby 1927, Toscana Aeroporti I Medicei 6



Questo il prossimo turno, in calendario nel weekend 4/5 Gennaio:

S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo

IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby

Argos Petrarca v Lafert San Donà

Sitav Rugby Lyons v Toscana Aeroporti I Medicei