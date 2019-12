Piede magico e testa sulle spalle, mentalità da primato

ROVIGO - La prova monumentale di Andrea Menniti-Ippolito, premiato giustamente come uomo del match dal dg Roberto Roversi, sicuramente la nota positiva di giornata, unita ad un pack straripante, e alla vetta della classifica in solitaria. Squadra di Umberto Casellato che è ancora imbattuta in campionato, rispetto all’inizio di stagione stanno arrivando anche i punti di bonus, e la FemiCz Rovigo sta migliorando anche nell’efficacia, e contro il Viadana i Bersaglieri sono stati cinici e spietati (LEGGI ARTICOLO).

Tre mete portano la firma indiretta proprio del mediano d’apertura padovano, un pass kick di rara precisione per la meta di Moscardi, una touche trovata guadagnando 60 metri per la seconda marcatura di Odiete, e un “assist” al piede per Citton nella ripresa.

“Sono stato ben assistito dai miei compagni, è difficile avere gli occhi ovunque, è fondamentale avere dei compagni in grado di consigliarti nei momenti decisivi”. Mantiene i piedi per terra Menniti-Ippolito, riceve i complimenti, ma non si scompone.

“Siamo riusciti a preparare bene la partita riuscendo a scavare il solco nel punteggio già nel primo tempo. Oggi ci siamo focalizzati su noi stessi e abbiamo curato i dettagli, e questo ha fatto la differenza”.

Testa già alla Lazio, un match sempre insidioso “A Roma sarà una partita difficile come sempre, dovremo mettere la stessa intensità che stiamo producendo nelle ultime giornate, il risultato sarà una conseguenza di quello che riusciremo e fare in campo”. Il 18 gennaio al Battaglini il confronto con Padova, la sua città dove è cresciuto dal punto di vista rugbistico “Alla finale di Coppa Italia non ci penso - replica Menniti-Ippolito - prima dobbiamo affrontare la Lazio, poi avremo tutto il tempo per preparare il match con il Petrarca”.

Lavoro di Kino Properzi già evidenziato in passato, ma in questa stagione assume un valore aggiunto indiscusso, pack rossoblù che attualmente è il migliore del campionato.

Mischia ancora dominante, e non è una novità. Nicolo’ D’Amico è uscito nella ripresa tra gli applausi del Battaglini, il pilone destro è una assoluta garanzia di solidità per questa FemiCz Rovigo. “E’ sempre bello riceverli, per me è un onore. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana e abbiamo imparato la lezione dalla sconfitta in casa del Viadana in Coppa Italia”.

Prima da titolare per Andrea Bacchetti, l’ultima in rossoblù nella Primavera del 2013, un match particolare con la maglia numero 11 sulle spalle.

“La partita oggi è andata secondo i nostri piani - spiega Bacchetti - forse abbiamo preso troppi calci contro nel primo tempo, ma sapevamo che avremo sofferto nei primi venti minuti, poi piano piano siamo usciti. Negli spogliatoi ci siamo parlati nell’intervallo e ci siamo detti di giocare con calma, alla fine il risultato è arrivato”. 80 minuti in campo dopo oltre sette mesi, una ottima prova difensiva e non solo, per Bak una promozione a pieni voti “Sono contento era un secondo obiettivo dopo l’esordio. Tronare a indossare la maglia rossoblù è come avere 18 anni, ero emozionato, sono arrivato al campo due ore prima. Siamo contenti dei cinque punti, ma c’è sempre da migliorare”.

Giorgio Achilli