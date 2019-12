Concentrazione massima sul prossimo obiettivo

ROVIGO - Un confronto alla fine del match tra il tecnico Umberto Casellato e il tre-quarti centro Diego Antl per chiarirsi. Una scelta necessaria quella del tecnico nel match contro il Viadana. L’argentino era subentrato nella ripresa, prendendo il posto di Moscardi infortunato, dopo circa 15 minuti aveva rimediato un cartellino giallo, la FemiCz Rovigo stava vincendo, ma non così agevolmente da potersi permettere distrazioni. Il coach non ha fatto rientrare Antl, e al suo posto ha mandato in campo Francesco Modena.



“Logico che Antl l’ha presa male, ma lui è un top player e in questo momento non ci serviva, era troppo nervoso e aveva troppa voglia. Averne di giocatori che hanno voglia e lottano, lui ha carattere ma devo guardare sempre la squadra e il bene del gruppo. Antl ha commesso due penalità di fila, aveva preso un giallo, aveva tanta voglia”. Una scelta saggia quella di Casellato, con la finale di Coppa Italia in programma il 18 gennaio, rischiare una squalifica sarebbe stato un delitto. Una scelta necessaria, ma dolorosa per il giocatore.

Cambi obbligati con la serie di partite in programma, un calendario accorciato per i Mondiali “Ad esempio Vian ha riposato una settimana, e ritorna la prossima. Bisogna guardare anche alle partite, i match sono tutti tosti come quello di oggi. Dobbiamo pensare a vincere prima di tutto e poi a farlo con bonus. Una nota incredibile è che i giocatori fanno veramente fatica a giocare su questo campo nonostante una settimana di bel tempo, perché è molto pesante. Fortuna che danno altri sette giorni di bel tempo e vediamo come andrà, perché le condizioni del campo non sono buone”.

Si fa fatica a stare in piedi al Battaglini, un campo che sta soffrendo, e che meriterebbe un intervento. Nonostante tutto “La squadra ha giocato. Alla fine nel secondo tempo non abbiamo trovato i giusti equilibri a gioco con gli avanti e gioco coi tre quarti. Abbiamo usato molto spesso un gioco di drive e invece Angelini, Cioffi e Odiete avevano gas da spendere, ma non siamo riusciti a bilanciare le due cose e quindi per loro era magari più facile difendere. Soprattuto non siamo stati incisivi nel trasformare i drive avanzanti in occasioni-spazio per i tre quarti”.

Parole di elogio per i singoli, quelli che si sono visti meno in questo inizio di stagione “Citton è andato bene era parecchio che non giocava, bene anche Mantovani”. Citazione d’obbligo per Andrea Menniti-Ippolito “Sapevamo che con la regola 50/22, minimo una a partita lui la trova (una touche importante, ndr) ed è come avere una penalità in più. La sua prima opzione è il piede, è difficile cambiare il suo modo di giocare che ha da bambino, da quando è passato da Rubano a Padova ha calciato e basta”. L’infortunio di Moscardi non preoccupa “penso abbia una distorsione alla caviglia ora cerchiamo di capire l’entità. Stava facendo anche abbastanza bene, era propositivo aveva toccato palloni e aveva fatto due errori di foga, mi spiace per lui ne abbiamo altri che scalpitano. Il bello è quello lì ogni settimana siamo pronti”.

Una FemiCz Rovigo che rispetto alla scorsa stagione ha 11 punti in più, il merito è dei giocatori e del tecnico, meno fronzoli e più sostanza, e in Primavera ci sarà da divertirsi.

Soddisfatto anche capitan Matteo Ferro, per lui la solita prova positiva “Volevamo portare a casa la partita e poi è arrivato il bonus all’ultimo minuto. Bene, quel punto fa la differenza in classifica”. Vetta che non scompone il capitano “Il campionato è ancora lungo, fra sei giorni siamo a Roma con la Lazio dove è sempre difficile andare a giocare. Non sarà facile con un’altra settimana interrotta dalle feste, bisognerà affrontarla con molta concentrazione e attitudine”.

Bonus che con il Viadana non era scontato, soprattutto dopo la sconfitta di Coppa Italia allo Zaffanella “Abbiamo vinto con cinque punti, una meta all’ultimo e vuol dire che dal primo all’ultimo minuto abbiamo mantenuto la concentrazione”. Ora testa alla Capitale per non compromettere quanto di buono fatto fin qui.

Giorgio Achilli