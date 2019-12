L’associazione mette sul piatto 50 mila euro per far rivivere la stazione

BADIA POLESINE (RO) – Riccardo Gobbi presidente dell’associazione ‘Badia Pro’ non desiste e rilancia la proposta di riqualificare la stazione ferroviaria ora in stato di semiabbandono. Secondo il progetto presentato all’assemblea indetta a conclusione dell’annata associativa, l’associazione sarebbe pronta a procedere al ripristino dell’edificio della stazione ferroviaria badiese mettendo sul piatto 50mila euro. Si tratta quindi di un progetto concreto, portato avanti ormai da un anno, che prevede l’apertura di una biglietteria con sala d’aspetto e ufficio deposito bagagli al piano terra, mentre al primo piano troverebbe posto un ostello della gioventù, anche grazie all’accordo siglato tra l’amministratore delegato del gruppo Fs Michele Mario Elia e il presidente nazionale dell’Associazione italiana alberghi della gioventù Anita Baldi. Nel dettaglio l’associazione garantirebbe l’apertura al pubblico per 12 ore giornaliere e già questo costituirebbe una risposta ai bisogni dell’utenza e, grazie all’installazione di un antifurto interno con videosorveglianza, sarebbe un presidio per la sicurezza dell’area oggi esposta al degrado vandalico.

La stazione ferroviaria di Badia è stata, fra l’altro, individuata dal compartimento Rfi di Verona come una delle principali fermate dell’Alto Polesine per tutti i nuovi treni regionali, alcuni dei quali già entrati in servizio, ed altri lo saranno entro il prossimo 31 maggio, grazie ai quali si potrà andare a Rovigo in appena 25 minuti. Anche per questo sarebbe quanto mai necessario recuperare l’immobile restituendolo alla fruizione della comunità anche grazie all’attività di sostegno al turismo di ‘Badia pro’. “Badia è diventata una comunità multietnica, dice Gobbi, con esigenze di orientamento e informazione per coloro che intendono viaggiare con i mezzi pubblici o in aereo, sarebbe un peccato disperdere l’esperienza maturata in questi anni, penso a tutte le badanti dell’est Europa e perfino dell’estremo Oriente”. ‘Badia pro’ non è un’agenzia di viaggi ma offre informazioni a tutti e assistenza ai soci per i loro spostamenti.

“A questo punto, dice Gobbi, ‘Badia pro’ che già può contare sulla consulenza gratuita di alcuni specialisti soprattutto nella “ricerca di fondi, chiede il sostegno e la partecipazione al progetto dell’amministrazione comunale come tramite con Trenitalia e garante per il riutilizzo e la messa a norma della stazione ferroviaria, adattandola al pubblico servizio e sede di uno Iat (Informazione e Accoglienza Turistica ) in partenariato con la Regione Veneto”.

Ugo Mariano Brasioli