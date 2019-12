Un anno senza uguali per lo Scardovari

SCARDOVARI (Rovigo) - Finisce anche per lo Scardovari questo 2019 e sono tante le questioni da analizzare, a partire da questo inizio del campionato di promozione, in cui i pescatori hanno saputo ben figurare fino ad ora, chiudendo con il secondo posto e sette punti dalla vetta."I complimenti va al gruppo di ragazzi che in questo momento stanno facendo veramernte tanto, soprattutto ai nuovi che si sono amalgamati nel migliore dei modi e al mister Fabrizio Zuccarin che sta facendo la differenza anche in questo caso".Concludendo: "Sarebbe certamente bello e di grande soddisfazione portare a casa il Trofeo Veneto, in quanto lo Scardovari non lo ha mai vinto e sarebbe un gran bel obbiettivo raggiunto".