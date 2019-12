Ultime fatiche del 2019 per i giovani tennisti 

ROVIGO - Domenica 29 dicembre si è conclusa la stagione sportiva realizzata all’interno del Circolo Tennis Rovigo con l’ultimo torneo federale a formula rodeo. Numerose le presenze nei due tabelloni maschile e femminile, con numerose presenze da tutta la regione Veneto. La formula di gioco del torneo rodeo (anche chiamato formula week-end) prevede che tutti gli incontri si svolgano al meglio dei due set su tre con la regola del punto secco sul 40 pari (no advantage). Il giocatore che si aggiudica quattro giochi vince il set, purché abbia due giochi di vantaggio sull’avversario. Sul punteggio di 4 giochi pari viene giocato il tie-break e ancora, se un set pari, viene giocato un tie-break decisivo ai 7 punti per aggiudicarsi l’incontro.

Di seguito i risultati della manifestazione:

· Tabellone Singolare Maschile – Mihai Tataru (Padova Est Tennis) b. Marco Vomiero (Feriole Montecchia) 4/2 5/3

· Tabellone Singolare Femminile –Martina Berti (Adria Max Sport) b. Ludovica Barison (C.S. Plebiscito) 4/0 4/2

Ottimi i risultati conseguiti dagli atleti tesserati del circolo rodigino in gara Giorgia Panin e William Rossi entrambi usciti nelle semifinali dei rispettivi tabelloni. Alle premiazioni ha presenziato il presidente del circolo Andrea Rossi e il delegato provinciale Fit Massimo Borgatto.

Durante le premiazioni il presidente Rossi ha ringraziato tutti i soci per lo sforzo realizzato nel corso del 2019 che ha visto il circolo cittadino impegnato con una decina di tornei federali e altrettanti nei campionati a squadre, che complessivamente hanno coinvolto 700 atleti, con oltre 400 sfide sui campi da tennis dell’impianto di viale Tre Martiri a Rovigo. Rossi ha successivamente sottolineato che questo risultato è stato possibile grazie all’impegno e all’attenta programmazione del comitato del circolo che cura l’attività agonistica, con un equo carico di lavoro dei soci che provvedono all’attività di manutenzione e dei componenti della squadra degli Ufficiali di Gara del circolo che vanta al suo interno membri con esperienza anche al di fuori dell’attività federale realizzata nel circolo cittadino. Ora la sfida più grande sarà quella di confermare questi numeri anche per il 2020, migliorare ulteriormente la Scuola di Tennis e di Beach incorporando un ulteriore impegno: la realizzazione del progetto “Sport per tutti”.

Progetto che il Direttivo ha deciso d’intraprendere e che ha lo scopo di sostenere la pratica dello sport (non unicamente il tennis) per i ragazzi delle famiglie che faticosamente riescono a mandare i propri figli a fare attività sportiva. e che a un certo punto, dinanzi a certe spese, devono fermarsi e rinunciare, diventando di fatto oggetto di emarginazione. Per chi volesse informazioni in merito all’attività del Circolo può visitare il sito ww.circolotennisrovigo.it oppure telefonare al 042531969.