6 milioni di euro a supporto dell’innovazione

VENEZIA - La giunta regionale ha approvato le delibere che danno il via libera a due nuovi bandi relativi al POR FESR 2014-2020 relativi a “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” e “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione a favore delle PMI”.

“Chiudiamo il 2019, approvando due nuovi bandi a sostegno delle nostre PMI – sottolinea l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato – questa volta mettiamo a disposizione complessivamente 6 milioni di euro a supporto dell’internazionalizzazione e dell’innovazione. Sono ambiti strategici, sui quali la Regione vuole investire per aiutare le nostre imprese, da un lato ad esplorare nuovi mercati, dall’altro ad innovarsi per garantire uno sviluppo e dare prospettive al nostro sistema imprenditoriale”.

Il primo bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” (Azione 1.1.2 POR FESR 2014-2020), rivolto alle PMI che intendono investire sull’innovazione, garantisce un sostegno all’acquisto di servizi specialistici finalizzati a: innovazione tecnologica, innovazione strategica e innovazione organizzativa.

Il secondo bando “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione a favore delle PMI” (Azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020) mira ad aumentare il numero di imprese venete che intraprendono percorsi di internazionalizzazione, sostenendo l’accesso a servizi che garantiscano l’incremento dell’apertura commerciale e la diversificazione dei mercati. È previsto il finanziamento a servizi che siano collocati in specifici progetti di internazionalizzazione.

In entrambi i bandi è prevista una procedura a sportello; tre gli sportelli che verranno attivati per ogni bando, ciascuno dei quali mette a disposizione un milione di euro per un totale, dunque, di sei milioni di contributi.

“La Regione Veneto è sempre accanto alle nostre imprese – conclude Marcato – e questi nuovi bandì lo dimostrano ancora una volta. Mettiamo a disposizione risorse per innovare e internazionalizzare le PMI, offrendo un aiuto concreto. Il nostro impegno continua”.

Tutte le informazioni relative ai bandi sono a disposizione nell’apposita sezione del sito della Regione del Veneto (https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020).