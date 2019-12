Osservatorio locale: un tema importante per il paesaggio del Delta del Po

ADRIA (Rovigo) - L’osservatorio locale del paesaggio cos’è e quali finalità ha; come funziona; quali sono le attività messe in campo e le esperienze in Regione delVeneto; “l’osservatorio attivo ed efficace”; le iniziative in essere e i programmi futuri; la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti del territorio alla gestione del paesaggio e alla sua conoscenza e manutenzione; l’importanza del paesaggio secondo la sua ridefinizione ovvero la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze nel 2000.Il sillabario del paesaggio, così si chiama l’attività che consiste in un corso introduttivo al paesaggio che prevede 4 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di8 ore per istituto scolastico superiore guidati da esperti della materia. Ha visto svolgesi con interesse il secondo incontro del ciclo di quattro con le interessanti riflessioni e aggiornamenti proposti da Laura Mosca."L’attività - ha specificato in apertura Alessandro Andreello, presidente di Attive Terre Onlus - si colloca all’interno del progetto denominato Cantiere Paesaggio, unaentusiasmante esperienza di co-progettazione sociale favorita e finanziata del Csv di Rovigo, area cultura, che grazie alla competenza, professionalità e alla collaborazione di un folto gruppo di associazioni si è potuto costruire un ricco programma di azioni sulla tematica, a partire da Attive Terre Onlus di Adria, cui è posta in capo questa attività, nonché l’associazione culturale di promozione sociale Leonardo da Vinci di Villanova del Ghebbo, Cantieri Culturali Creativi di Rovigo, Il Manegium di Fratta Polesine e l’associazione di promozione sociale “FOCUS Circolo Fotografico” di Adria".