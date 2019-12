Simoni: Barbierato è la Befana che porta il carbone amaro agli abitanti di Bottrighe

BOTTRIGHE (Rovigo) - "Più che Babbo Natale che porta i doni, Barbierato è la Befana che porta il carbone. Carbone amaro, soprattutto per gli abitanti di Bottrighe". Così l'ex vicesindaco Federico Simoni sulla questione della non riapertura della scuola secondaria di primo grado di Bottrighe per l'anno 2020.



"Perché proprio ai “bottrigani”, durante tutta la lunghissima campagna elettorale, l’attuale sindaco Barbierato promise di riaprire la scuola media di Bottrighe addirittura già dal settembre 2019. Mentì sapendo di mentire. Perché la risposta della Regione Veneto con la delibera 1961 del 23 dicembre scorso è chiara: “La commissione mista Regione–Usrv ha ritenuto di proporre l’accoglimento di tutti i progetti di dimensionamento pervenuti dai competenti enti locali, ad eccezione della richiesta del Comune di Adria riferita al ripristino della scuola secondaria di I° grado nella frazione di Bottrighe".



"Una secca bocciatura del progetto di Barbierato, unica domanda respinta tra tutti i comuni veneti. Un progetto completamente sbagliato perché non ha tenuto conto dell'andamento demografico negli anni (nel 2020/21 ipotetici 16 iscritti, ma nel 2021/22 solo 4), che Bottrighe è una frazione che dista solo 4 chilometri da Adria in cui ci sono già tre scuole medie, e 7 chilometri da Papozze in cui gli studenti residenti a Bottrighe e Bellombra frequentano già la scuola media usufruendo del servizio di trasporto scolastico del comune di Papozze".



Proseguendo: "Una sonora bocciatura del progetto di Barbierato arrivata, tra l’altro, non solo dalla Regione Veneto ma anche dalla decisione del 29 novembre scorso da parte del voto di ben 150 docenti del comprensivo Adria 1 contrari all’apertura della succursale a Bottrighe, e confermata poi dal voto del 10 dicembre da parte del consiglio di istituto della scuola media “Marino Marin” che si è espresso con ben 12 voti contrari su 14. Ma la cosa che meraviglia di più è leggere una serie di attacchi cattivi e poco istituzionali da parte del sindaco Barbierato su facebook nei confronti non solo di tutti i cittadini che si lamentano del fallimento delle sue promesse, ma soprattutto nei confronti proprio dei docenti definendo il loro voto senza alcun valore".



Sottolineando: "Una cosa di una gravità assoluta per un sindaco che si sta scontrando ormai non solo con l’opposizione politica, ma anche con gli insegnanti e i dirigenti scolastici, con gli altri sindaci e per finire con i cittadini. Un atteggiamento di insofferenza che denota la totale perdita di controllo da parte di un primo cittadino che si rivela non essere più il sindaco di tutti, ma un vecchio politico navigato, che è stato dirigente del Partito Democratico negli anni scorsi e che da buon Ponzio Pilato vuol far credere che non è mai colpa sua ma sempre di altri, della Regione, del centrodestra e delle precedenti amministrazioni comunali".



Concludendo: "A pensar male, sembra addirittura che abbia creato appositamente le condizioni per farsi bocciare il progetto della media di Bottrighe per attaccare così la giunta regionale di Zaia, visto che ora è sul trampolino di lancio per le elezioni regionali a fianco della liste di Veneto Civico dell’attuale vicesindaco di Padova Lorenzoni, futuro candidato unitario del centrosinistra contro Luca Zaia".



"Nulla di nuovo sotto il sole, Barbierato si dimostra essere sempre di più quell’azzeccagarbugli politico che purtroppo non serviva e non serve alla nostra amata Adria. Bisognerebbe volare alti, invece ci siamo ormai abituati ad un lento, ma inesorabile, declino".