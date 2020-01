Tasse invariate nel 2020

BADIA POLESINE (RO) – L’ordine del giorno del consiglio comunale di fine anno prevedeva l’approvazione del Documento Unico di Programmazione con le strategie che l’Amministrazione Comunale intende sviluppare, il Bilancio di Previsione, la discussione delle imposte comunali e la razionalizzazione annuale delle società partecipate. Ancora una volta assente il capogruppo di minoranza Gianni Stroppa, è stata Idana Casarotto a sostenere le ragioni di Adesso Badia (l’unica opposizione in Consiglio, preso atto che la civica Tre Torri ha votato con la maggioranza). L’assessore al Bilancio Stefano Baldo ha confermato che “Le tasse locali resteranno invariate” (ma non sarebbe stato possibile farlo altrimenti) e spiegato che, avendo approvato il DUP e il Bilancio nei termini di legge, questo consentirà di portare avanti le programmazioni urgenti previste a inizio anno. L’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 è di 717.290,78 €, di cui 659.285,66 € accantonati. In sostanza restano 58.005,12 € che non vengono applicati nel previsionale 2020, mentre si registrano entrate complessive per finanziamento investimenti pari a 935.420,00 €. Non sono previsti ne sarebbe stato possibile farlo nuovi mutui. E’ stata inoltre considerata una quota di 249.952,60 € di accantonamento al fondo per crediti di dubbia esigibilità che però non è oggetto d’impegno ma genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione. Le spese correnti tengono conto di una diminuzione per quella del personale (1.864.200,00 € rispetto 2.246.884,65 €). Le spese in conto capitale sono quelle che derivano dal Piano triennale opere pubbliche, per un totale di spese di 3.576.000,00 €. In generale l’indebitamento del Comune sta diminuendo con una previsione di un recupero di 943.721,64 €.

Per quanto riguarda le partecipate, atteso che il Comune non può avere quote in società a meno che queste svolgano servizi di interesse generale, autoproduzione di beni o servizi strumentali per l’ente, Badia continua a detenere lo 0,17 % di AS2 Srl e l’1,16 % di Acquevenete; quote che strategicamente l’Amministrazione ritiene di conservare.

L’impegno economico più gravoso resta comunque legato alla questione dei derivati finanziari ereditata dalle due amministrazioni precedenti il Fantato 1, i primi dei quali scadranno nel 2023. Quest’anno, sul bilancio comunale, dovrebbe gravare una somma di oltre 400mila euro.

La consigliera Idana Casarotto ha, fra l’altro, chiesto lumi sull’ammontare effettivo del risparmio derivante dalla decurtazione delle indennità degli amministratori, al netto di quella dovuta dal Sindaco per legge, destinato al progetto d’incentivazione residenzialità (sollevando dubbi sull’efficacia del provvedimento) e sul rilievo al bilancio del dottor Lorenzo Monesi, ricevendone spiegazione.

Giovanni Rossi ha commentato che “Sono molti anni che il bilancio di previsione non arriva all’attenzione dell’assemblea entro il termine di legge e questo è importante, perché con il bilancio approvato potremo programmare meglio ed essere pronti nel caso di opportunità”. Infine il Sindaco ha rilevato che nel 2019 sono state fatte solamente tre variazioni di bilancio e questo “È un indicatore dal quale si capisce se un bilancio è veritiero”.

Ugo Mariano Brasioli