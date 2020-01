I rossoblù ritrovano Angelucci

ROVIGO - L’arbitro livornese fin qui ha portato bene ai Bersaglieri, il gettonatissimo Riccardo Angelucci dirigerà il match tra la Lazio e la FemiCz Rovigo nella prima partita del 2020. Anno che comincia alla grande per la squadra di Umberto Casellato, una prova convincente contro il Viadana prima della chiusura del 2019 (LEGGI ARTICOLO), e una vetta della classifica in solitaria, frutto anche del punto di bonus.

Un campo sempre difficile quello del Giulio Onesti, squadra ostica quella della Lazio, una formazione che non molla mai, anche nelle giornate più storte. Sarà un partita particolare per uno degli ex di turno, ovvero Marcello De Gaspari. Cresciuto nel Rovigo, diverse stagioni nelle Fiamme Oro con Barion e Bacchetti, ritrova i rossoblù dall’altra sponda della Capitale. Sulla carta la FemiCz non dovrebbe avere problemi a fare suo il match, i valori tecnici delle due squadre sono differenti, i polesani ambiscono al titolo, la Lazio cerca punti salvezza. E’ proprio questo il vero problema, coach Casellato dovrà essere bravo a tenere alta la tensione, la FemiCz dopo Capodanno al Giulio Onesti troverà sicuramente un campo migliore rispetto al Battaglini, una possibilità in più per la linea veloce in grande ripresa. Mancheranno sicuramente Matteo Moscardi e James Ambrosini, il primo si è procurato una distorsione alla caviglia nel match contro il Viadana, il secondo sta recuperando da un infortunio muscolare.

Sabato sarà l’unico match in programma quello di Roma, domenica 5 gennaio in campo tutte le altre. All’altro livornese Matteo Liperini la conduzione del match di cartello tra Viadana e Calvisano, a Piardi il difficile confronto tra Mogliano e Fiamme Oro che si prospetta molto fisico. L’internazionale Marius Mitrea per Lyons - I Medicei (una sorta di spareggio salvezza), a Padova per il derby con tra Petrarca e San Donà c’è Gianluca Gnecchi di Brescia, a Tomò il facile match tra Valorugby Emilia e la neo promossa Colorno.

Peroni TOP12 – VIII giornata

04.01.20 - ore 14.00

S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo, arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Vicenzo Schipani (Benevento), AA2 Edoardo Meo (Roma)

Quarto uomo: Paolo Paluzzi (Roma)

05.01.20 - ore 15.00

IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano, arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Manuel Bottino (Roma), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto uomo: Francesco Renzi (Parma)

Valorugby Emilia v HBS Rugby Colorno, arb. Emanuele Tomò (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Clara Munarini (Parma

Quarto uomo: Tommaso Battini

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby, arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto uomo: Daniele Vagnarelli (Milano)

Argos Petrarca v Lafert San Donà, arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Matteo Franco (Pordenone), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Sitav Rugby Lyons v Toscana Aeroporti I Medicei, arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Francesco Meschini (L’Aquila)

Quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

La classifica dopo sette giornate di campionato:

FEMI-CZ Rovigo 31 punti; Valorugby Emilia, Kawasaki Robot Calvisano 30; Fiamme Oro Rugby 26; Argos Petrarca 24; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 15; HBS Colorno 10; IM Exchange Viadana 1970 9; Sitav Rugby Lyons 7; S.S. Lazio Rugby 1927, Toscana Aeroporti I Medicei 6