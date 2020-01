Giovani arbitri adriesi promossi

ADRIA (RO) - Sono due gli arbitri adriesi che la prossima metà di stagione saranno in forza al Comitato Regionale Arbitri (abbreviato in Cra) Veneto. Stiamo parlando di Giovanni Nonnato, che andrà al Cra come arbitro effettivo, ed Enrico Franchin, che invece assumerà il ruolo di assistente arbitrale. Il primo studia trombone presso il Conservatorio di Adria, è iscritto al 1° anno di Scienze Motorie all’Università di Ferrara e, durante le pause del campionato, si dedica a gare podistiche locali e al ballo, sua seconda passione, di cui è campione regionale e bronzo nazionale in danze Folk Romagnole classe B1.

Enrico Franchin, invece, è iscritto al corso di Economia Aziendale all’Università di Venezia ed è arbitro dalla stagione 2016/2017, ma solo nell’ultima stagione sportiva si è appassionato al ruolo di assistente arbitrale, coadiuvando arbitri Cra e Cai (Interregionali o “Scambi”) negli Juniores Nazionali delle nostre zone.

“Come Sezione, non possiamo che essere fieri ed orgogliosi dei nostri ragazzi - commenta l’Aia di Adria - entrambi classe 2000, che si affacciano a questa nuova avventura; e auguriamo loro una lunga e prosperosa carriera arbitrale”.

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni gratuite del corso per diventare arbitri di calcio della sezione AIA di Adria, per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno tra i 15 e 35 anni. Per informazioni inviare una mail ad adria@aia-figc.it oppure contattare il numero 3343507735; e non dimenticatevi di seguirci su Instagram e Facebook.