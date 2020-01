Tagli ai comuni veneti, Fratelli d’Italia dice basta

ROVIGO - “Il nuovo anno è iniziato e sotto l'albero abbiamo trovato tagli importanti ai Comuni virtuosi veneti. Nel 2020, infatti, la nostra regione perderà 8 milioni di euro rispetto al 2019 per effetto dei nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale”.

Lo evidenzia Mattia Moretto, capogruppo Fratelli d’Italia Rovigo, “Una penalizzazione del genere nei confronti di chi lavora bene per dare risorse a chi è in disavanzo o ha i bilanci in rosso è vergognosa”

Verona perde 2 milioni di euro, il Comune di Treviso perde 405 mila euro, Vicenza 200 mila “e la nostra Rovigo 184 mila euro, solo per citare alcune realtà”. Denari che, con sapienza, potevano essere impiegati su temi cruciali e che necessitano sempre più di risposte concrete come scuole, strade, sociale e sicurezza.

“Quindi, insomma, sono importi importanti soprattutto a bilancio approvato. E mentre da Roma ci fanno tirare la cinghia - commenta Moretto - proprio solo il Comune di Roma percepirà 13 milioni in più. Io credo che sia arrivato veramente il momento per questa Italia di dare una svolta e di smettere di accettare l'inaccettabile.

Ritengo che quei Comuni che sono virtuosi, e in Veneto tutti lo sono, vadano sostenuti e non affossati con tagli demenziali.

Infine, importante l'azione che ha deciso di intraprendere l'Anci, proponendo una seria raccolta di firme tra tutti i Sindaci del Veneto perché è ora di non abbassare la testa e chiedere con forza che i soldi dei cittadini vengano tutelati”.