Con maggiori risorse si potrebbe fare di più

BADIA POLESINE (RO) - I numeri sono numeri ma le persone contano di più, potrebbe riassumersi così la sintesi etica dell’intervento dell’assessore ai Servizi sociali, Pubblica istruzione e Cultura, nel corso del consiglio comunale del 30 dicembre scorso. Di fatto, districandosi fra norme e valori, nel rispetto degli equilibri di bilancio, Valeria Targa ha fotografato lo stato dell’arte dei suoi referati, oggi più che ieri necessariamente orientati all’equità nel sostegno dei bisogni emergenti dalla comunità. Dalla sua disamina è emersa la crescente domanda d’intervento domiciliare proveniente dalle famiglie in difficoltà, che impongono scelte strategiche per i servizi sociali, improntate al controllo e selezione dei reali bisogni con un sano pragmatismo. In questo senso, la confermata collaborazione posta in atto con la Caritas locale fornisce una selezione accurata delle necessità d’intervento alle persone in difficoltà, mentre la prevista assunzione in ruolo dell'assistente sociale, prima garantita tramite cooperativa, darà continuità operativa all'Ufficio servizi alla persona.

Più dettagliatamente, i servizi sociali confermano il sostegno alla permanenza nel proprio domicilio per gli anziani, posticipando l’eventuale ricovero in struttura con un controllo giornaliero delle condizioni psico-fisiche. Oltre al confermato Servizio di Assistenza Domiciliare (appaltato alla Coop. Coccinelle per 22.000 euro), sono erogati dieci pasti (5 a domicilio e altrettanti nella mensa della Casa del Sorriso) con un costo annuale di 18.000 euro. Altri 18.000 euro sono destinati per il sostegno economico nel pagamento totale o parziale di utenze domestiche, canoni di locazione, spese scolastiche, visite mediche e medicinali. Alla medesima finalità e per le situazioni di maggiore emergenza contribuiscono i ‘Fondi Solidali’ essenziali confermati per I'anno 2020 da Abafoods con € 5.000 e da Zhermack con € 4.000. 131 sono gli utenti che hanno chiesto nel 2019 la Cura Domiciliare (14 in più dell'anno precedente), con una spesa finanziata con fondi regionali per circa € 170.000, mentre, da gennaio 2020 parte il progetto promosso dal Consvipo per l'inserimento lavorativo presso il Comune di due persone, con un orario di 20 ore settimanali per 6 mesi ed un compenso mensile di circa € 500,00. In questo caso, l'impegno del bilancio comunale per ciascuna persona è di 3.600 euro. Il Comune ha inoltre stanziato 175.000 euro per l'integrazione delle rette di ricovero di 17 anziani ospiti in Istituto (di cui 10 accolti presso la Casa di riposo locale). Per quanto concerne il supporto abitativo di edilizia residenziale pubblica, nel 2020, è prevista la messa a disposizione di cinque appartamenti (oltre al completamento di ulteriori 6 unita abitative in corso) a canone calmierato.

L’Assessore ha parlato anche della Pubblica Istruzione, compiacendosi dell’avvenuta unione fra l'istituto comprensivo di Badia Polesine e quello di Trecenta, formalizzata dalla Regione del Veneto con DGR n. 1961 del 23 dicembre scorso (v. articolo del 30 dicembre), che con oltre mille studenti darà prospettiva di futuro alla scuola locale. Per i servizi erogati dal Comune, quello del trasporto scolastico e della mensa, impegna il bilancio per 143.000 euro, mentre per l’Asilo nido "I Fiori piu belli" servizio fornito dalla Cooperativa Coopselios di Reggio Emilia (LEGGI ARTICOLO) sono stati stanziati 195.000 euro. Anche nel 2020 saranno mantenuti i contributi per le scuole paritarie dell'infanzia: 9.500 euro alla Scuola Monsignor Berardo e 23.500 euro all’Associazione Giuseppina Fumagalli. Sono confermati, anche, la Borsa di studio Teobaldo Rossi, il Progetto Dislessia, il Progetto Musicale Four, il Progetto scuola potenziata, il Contributo all'associazione famiglie per post scuola, il Contributo per acquisto materiale didattico, il Contributo per il trasporto per uscite didattiche e il Progetto di Educativa Domiciliare per complessivi 21.350 euro.

Da ultimo l’Assessore ha esaminato le previsioni per I'ambito culturale, partendo naturalmente dalla neonata associazione "Teatro Sociale E. Balzan Associazione Riconosciuta" che, già a febbraio, gestirà la prima stagione teatrale in stretta collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e con I' Associazione I Filarmonici Veneti di Legnago (VR). La breve stagione, composta di 5-6 appuntamenti di qualità, nelle intenzioni servirà a valorizzare il Teatro Sociale. Per l’apertura della Collezione Balzan, provvisoriamente collocata nel ridotto del Teatro Sociale, è stato confermato il rinnovo dell'incarico al Ce.Di. per il servizio di biglietteria e per le attività di promozione, per complessivi 12.089 euro. Infine sono stati confermati i tradizionali appuntamenti: Befana D'Oro, Carnevale, Festa degli aquiloni, Ferragosto Badiese e Attività natalizie (tutte in collaborazione con Pro Loco), "Appuntamenti in corte" sovvenzionato da Bancadria, Rassegna "Tra ville e Giardini" XIX edizione cofinanziato dalla Provincia di Rovigo, Incontri con I'autore, il Secondo concorso di Poesia dal titolo "Versi in Abbazia" dedicato alla memoria di Clemente Quaglio con premiazioni previste per domenica 29 marzo.

“Naturalmente se avessi più risorse economiche farei di più, ha commentato l’assessore, spiegando che il suo approccio, specialmente per quanto concerne i servizi sociali, si focalizza comunque sempre sulle necessità dei cittadini”.

Ugo Mariano Brasioli