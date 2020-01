Ormai tutta Bottrighe è contro la Regione Veneto

BOTTRIGHE (Rovigo) - "L'indignazione del comitato per la salvaguardia del plesso scolastico di Bottrighe nei confronti dell'atteggiamento dei politici regionali è pari alla profonda delusione per la sordità della Regione, che non ha voluto ascoltare le istanze della comunità bottrighese". Così il comitato per la salvaguardia del plesso scolastico di Bottrighe capeggiati da Alberto Bergo, che non ci sta dopo la decisione delle Regione Veneto di tenere chiusa la scuola media della frazione adriese ( LEGGI ARTICOLO )."Ce ne ricorderemo ogni volta che accompagneremo i nostri figli in una scuola che non è la "nostra", ossia quella di Papozze. Ce ne ricorderemo quando andremo a votare già nella prossima primavera".Concludendo: "La stessa cosa non possono dire altri che hanno remato contro o sono rimasti inerti davanti a tale situazione". "Ma noi non demordiamo e, anzi, situazioni di questo tipo ci spingono a lottare ancora di più per i diritti di noi cittadini bottrighesi e per il futuro dei nostri figli".