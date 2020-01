Calza per i bimbi e concerto in Teatro

GAIBA (RO) - Dalle ore 15.30 distribuzione delle calze con i dolci con la Befana per tutti i bambini presenti presso la sala del teatro - sala Civica XXV Aprile di Gaiba lunedì 6 gennaio. La distribuzione delle calze sarà a cura della Croce Blu e Avis Gaiba. A seguire dalle ore 17.00 concerto dell'Epifania per flauto e pianoforte con Guido Bottura e Morena Mestieri.

La predilezione per l’attività cameristica ha visto Morena Mestieri presente in prestigiosi cartelloni e ospite in importanti manifestazioni (Unione Musicale di Torino, Amici della Musica di Padova, “I Teatri” di Reggio Emilia, Internazionale Valle dell’Itria, Rof, Castello Ursino Catania, Festival Vivaldi Venezia, “Note nei cortili e nelle chiese” di Mantova, Società musica contemporanea di Milano, Teatro Treviso, Teatro di Pistoia, Fondazione Teatro Petruzzelli, Maison d’Italie Parigi). Ha collaborato con l’Orchestra Internazionale d’Italia, “Città di Ferrara”, del Teatro “G. Verdi” di Trieste, del Teatro “La Fenice” di Venezia ed anche in veste di solista con l’Orchestra Estense, il “Gruppo Strumentale Veneto G. F. Malipiero”, Accademia San Basso e con Rondò Veneziano.

Guido Bottura ha tenuto concerti presso Istituzioni musicali e culturali quali la Società “Casino Civico” di Rimini, il Teatro “Salieri” di Legnago, il Teatro Comunale di Ferrara, il Centro Culturale San Gaetano di Padova, il Padiglione delle feste di Castrocaro Terme, il Teatro Manzoni di Pistoia, il Teatro Accademia di Conegliano Veneto, l’Accademia Santa Cecilia di Portogruaro, l’Auditorium “C. Monteverdi” di Mantova, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Milano, l’Accademia dei Concordi di Rovigo, la Basilica di Sant’Agnese in Agone di Roma. E’ stato membro del Tavolo di Coordinamento per le Attività Musicali presso l’assessorato alla Cultura della Provincia di Mantova e, dal 2002 al 2013, direttore artistico della rassegna concertistica “Note nei cortili e nelle chiese”.

Nella scaletta brani di Mozart, Donizetti, Massenet, Godard, Krakamp, Verdi, Borne. L'ingresso all'evento è gratuito.