La Tagliolese rimane agganciata alle prime

ROVIGO - In attesa della partita tra Rovigo e Pettorazza Grimani che si giocherà martedì 7 gennaio alle ore 20.45 presso lo stadio Gabrielli, si è giocata la prima partita del girone di ritorno del girone D di prima categoria, con le compagini rodigine che hanno dato il massimo in tutto e per tutto."Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra di tutto rispetto e alla fine i tre punti guadagnati sono stati meritati in tutto e per tutto". Così il mister Sandro Tessarin, che commenta successivamente: "I Colli Euganei sono sicuramente una compagine di tutto rispetto, che in questo momento stanno proponendo un buon gioco sia davanti che a centrocampo".Il Loreo trova una meritata vittoria in casa del Borgo Veneto per 4 - 2 grazie ai gol di Tonon, Tragni, Dal Compare e Neodo e continua la sua corsa verso quello che potrebbe essere l'approdo ai playoff. L'Union Vis cade in casa contro La Rocca per 3 - 1 e interrompe la striscia positiva che aveva iniziato alla fine del girone d'andata; un piccolo incidente di percorso che non cambia la volontà della formazione di Lendinara di cercare a tutti i costi la salvezza diretta.CAVARZERE - BASSA PD 2 - 2MONSELICE - SOLESINESE 2 - 1MONSELICE 37ABC 29SOLESINESE 29COLLI EUGANEI 28LA ROCCA 23CAVARZERE 21BASSA PD 20VILLA ESTENSE 17AQS BORGO V. 12BAGNOLI - VILLA ESTENSELA ROCCA - BORGO VENETO