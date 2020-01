Spettacolo al Gabrielli per la finale di Coppa Regionale d'Eccellenza: vince il San Donà

ROVIGO - Il Gabrielli ha riassaporato il grande pubblico, quello delle grandi occasioni. La finale del Trofeo Regionale d'Eccellenza va al San Donà, squadra favorita per il salto di categoria, ma il vero vincitore è lo stadio rodigino, colmo di persone e appassionati, non solo delle due fazioni, ma anche di tutto il Polesine, venute per vedere due formazioni di grande valore come Garda e San Donà.Inoltre era praticamente presente al completo la società organizzatrice Rovigo calcio, con il presidente Giuseppe Calabria, l'amministratore delegato Roberto Benasciutti e il team manager Andrea Bimbatti.Qui la partita:Inizia prepotentemente il Garda, che guadagna una punizione dal limite dell'area, ma Soares non sfrutta al meglio l’occasione e la sfera sbatte sulla barriera. Cambio fronte e al 5’ arriva l’angolo per il San Donà, con la palla che attraversa tutta l'area e nessuno che tocca in rete.Occasionissima al 30’ per il San Donà, con Chitolina che riba palla appena fuori l'area avversaria e fa partire un pallone potente che s'infrange sulla traversa veronese, con Gottardi battuto.Nel secondo tempo si ricomincia con Presello che si fa tutta la fascia sinistra, entra in area e si fa sbilanciare da Piger senza fallo. Sul successivo calcio d'angolo Faloppa salta di testa e prende una clamorosa traversa.Finisce una gara ben gestita dalla compagine veneziana, che fino alla fine ci ha creduto e ha portato a casa un trofeo meritato.Bonato, Righetti, Presello, Chitolina, Marchiori, Faloppa, Pulzetti (37’ st. Incatasciato), Zane, Gambino (19’ st. Fyda), Fantinato, Fiore (27’ st. Bullo). A disposizione: Dotto, Parpinel, Pettina, Stefani, Salviato, Vecchiato.Allenatore: MiglioriniGottardi, D'Aquino, Bertoldi, Bertasi, Dalla Pellegrina, Piger (27’ st. Turrini), Avdullari, Oliboni (21’ st. Aversperg), Dorizzi, Soares (7’ st. Ceretta), Boni (34’ st. Beverari). A disposizione: Bianchi, Dall'Agnola, Finazzi, Aloisi, Galazzini.Allenatore: CorghiArbitro: Rodighiero di VicenzaAssistenti di linea: Petarlin di Vicenza e Marchesin di RovigoAmmoniti: Faloppa (S), Piger (G)Note: 500 spettatori, tempo soleggiato, angoli 5/1, recupero 0/5.