Una marea umana per il tradizionale brusavecia

BADIA POLESINE (RO) – Preceduta dal presepe vivente organizzato dalla Parrocchia e dalla rievocazione degli antichi mestieri sceneggiati in piazza dal Gruppo Teatrale ‘Il Mosaico’ di Rovigo, domenica pomeriggio 6 gennaio, una marea umana ha riempito il piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa per il tradizionale “brusavecia” e non c’è smog che sia valso a dissuadere la moltitudine dalla partecipazione, verrebbe da dire, sentendo i commenti dei presenti. Un anziano signore con i due nipotini, fra gli altri, ha dichiarato: “Non si può rinunciare sempre a tutto e non penso che un po’ di fumo, una volta l’anno, peggiori più di tanto l’inquinamento atmosferico; in fondo si tratta di mantenere in vita una delle più autentiche tradizioni popolari venete”.

Forse più di mille persone, attirate anche dalla suntuosa lotteria “Befana d’oro” organizzata dall’Associazione Operatori Economici Badia, hanno assistito al brusavecia che, per l’appunto, segna l’epilogo delle festività natalizie, in cui la Befana “brutta ma buona” bruciando ricompone l’abbraccio tra il sacro (i Re Magi) e il profano celebrando dalla notte dei tempi, con riti scaramantici, l’avvicendarsi dei cicli di ‘Madre natura’. Calatosi nella parte, il presidente di Pro Loco Giuseppe Romani ha letto gli auspici traendoli dalle “falive”, come impone la tradizione, mentre le befane di turno distribuivano dolci ai bambini e i volontari di Pro Loco riscaldavano i cuori degli adulti con cioccolata calda e vin brulè.

Divertiti fra la folla in attesa dell’estrazione finale della lotteria, c’erano anche il sindaco Giovanni Rossi e gli instancabili assessori Baldo e Segantin che coordinavano gli eventi. Alla fine sul palco anche l’onorevole Antonietta Giacometti, ha partecipato alle distribuzioni del montepremi di 3mila euro della “befana d’oro”. Per la cronaca, dopo i premi minori, sono stati chiamati sul podio dalla voce squillante del presidente AOEB Martina Sartori, i tre vincitori baciati dalla ‘dea fortuna’ che, nell’ordine, sono stati: Annalisa Lucchetta di Lendinara che ha vinto il 1° premio da 750 euro, Michele Casallo di Fratta Polesine che col 2° premio porta a casa 500 euro e Flavio Segantin di Villafora (papà dell’assessore Stefano) che ha vinto il 3° premio di 250 euro.

Raggiante il presidente Pro Loco Romani, che ha esternato tutta la sua soddisfazione per l’ottima riuscita degli eventi badiesi, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato al buon esito, l’Amministrazione comunale, i commercianti dell’AOEb, i volontari, le associazioni e i numerosi sponsor che hanno sostenuto le iniziative del Natale.

Ugo Mariano Brasioli