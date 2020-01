Un 4 - 2 sofferto ma alla fine arrivato per il Loreo

LOREO (Rovigo) - Finisce 4 - 2 a Saletto contro il Borgo Veneto, con il Loreo che fino alla fine ci ha creduto e portata a casa quella vittoria tanto cercata e alla fine ottenuta grazie alla determinazione di tutti. Sicuramente i nuovi innesti stanno dando il loro apporto e la squadra sembra più solida e con la voglia d'arrivare alla vittoria a tutti i costi. I malumori sono finiti e ora c'è solo voglia di metterci il massimo in ogni partita per portare a casa il bottino pieno.Questo è un Loreo che può ambire ai piani alti della classifica e con la prossima partita contro il Nuovo Monselice lo potrà dimostrare a pieno titolo.Concludendo: "Contro il Monselice non sarà affatto semplice, ma ce la metteremo tutta per portare a casa la partita e salire ancora la classifica".