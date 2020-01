Nuove telecamere di nuova generazione in arrivo

LENDINARA (RO) – L’assessore Lorenzo Valentini comunica l’installazione di sei nuovi varchi elettronici capaci di rilevare le targhe degli autoveicoli in transito vigilando su altrettante vie, parchi e riviere per rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini. I nuovi occhi elettronici si aggiungono a quelli esistenti, grazie al secondo progetto sicurezza proposto con i comuni di Lusia e Villanova del Ghebbo e finanziato con un contributo regionale di 50mila euro (sugli 85mila complessivi). Con questo secondo stralcio è prevista la possibilità per i cittadini di video citofonare col comando della Polizia Locale. Quanto alle nuove telecamere miglioreranno anche la sicurezza stradale, essendo di ultima generazione e perciò in grado di rilevare in tempo reale automezzi privi di assicurazione o revisione.

Si tratta di Telecamere Fisse di contesto con sensore da 4 e da 5 mega pixel, ottica robotizzata grandangolare e illuminatore IR integrato e Telecamere di Lettura Targhe sensore da 2.3 megapixel. Le nuove telecamere saranno posizionate in via Santa Lucia, via San Lazzaro, piazza Adolfo Rossi in frazione Valdentro e via Treponti, mentre a Lusia una controllerà l’accesso al paese dalla strada regionale 88 e a Villanova del Ghebbo ne sarà posizionata una in via Canova. “Tutto questo, ha detto Valentini, migliorerà sensibilmente la sicurezza complessiva della nostra comunità, funzionando come deterrente indispensabile per la prevenzione e di utilissimo aiuto alle indagini delle Forze di Polizia”. Nelle prossime settimane saranno installate altre dieci telecamere come implementazione extra bando: tre in Riviera del Popolo, di cui due su entrambi i versanti dell’ex pescheria e una sul tratto ciclopedonale in direzione della passerella in ferro davanti all’ex ospedale, un’altra sorveglierà piazzetta Vittorio Veneto ed una via del Santuario. Altre saranno poste alla stazione dei treni, sulla piazza di Saguedo e sul parco dei bersaglieri e al parcheggio presso il cimitero di Lendinara, una in parco La Malfa. L’altra grande novità è rappresentata dal posizionamento di un videocitofono all’esterno del comando di Polizia Locale. “Questo è stato pensato, per dare una risposta immediata al cittadino anche durante gli orari di chiusura” ha precisato l’Assessore, dal momento che il sistema memorizzerà la chiamata e l’interessato sarà contattato appena possibile. La videosorveglianza, inoltre, potrà avvalersi di un nuovo server centralizzato con tecnologia wireless e prestazioni quattro volte superiori a quello attualmente in funzione. Il costo complessivo è di 193.512 euro, con un contributo regionale di 100.000 euro e la partecipazione alla spesa dei tre comuni interessati così suddivisa: Lendinara 72.534 euro, Lusia 12.586 eeuro e Villanova del Ghebbo 8.391 euro.

A febbraio, in data da definire, il sistema sarà presentato al teatro Ballarin alla comunità con la partecipazione del Prefetto.

Ugo Mariano Brasioli