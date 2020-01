Quasi 9 milioni di euro di lavori pubblici

BADIA POLESINE (RO) – Nel corso del consiglio comunale del 30 dicembre 2019, anche l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Capuzzo, ha tracciato il bilancio delle opere relative al suo assessorato. Naturalmente Capuzzo è partito dallo stato dei lavori riguardanti l’opera più attesa sulla piazza: il Museo Civico Baruffaldi, “Lavori programmati nel 2019 e sostanzialmente ultimati … e non e cosa da poco di questi tempi” ha sottolineato l’assessore. Per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del museo, compreso il recupero della copertura la spesa generale è stata di 828.100 euro, sostenuto per 572.700 euro col contributo della Regione del Veneto, 132.000 col contributo della Fondazione Cariparo, 97.000,00 provenienti dall’alienazione di un ufficio sito nel palazzo Piana e 26.400 euro dalla perequazione Piano degli interventi Chieregato. Per la riqualificazione delle facciate il finanziamento è stato di 230.000 euro, attingendo al contributo Avepa (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) di 192.846 euro e con 37.153 euro provenienti in quota parte dalla cessione del diritto di superficie Galata spa. Per il completamento dell'opera, il Comune sta definendo con il Governo la convenzione per l'erogazione degli 830.000 euro destinati a Badia dal Ministero dei beni - attività culturali e turismo (con Dpcm 27.09.2018), in relazione al recupero del palazzo ex Monte Pegni per nuova sede della collezione Balzan. “Finanziamento ottenuto grazie all’impegno dell’on. Antonietta Giacometti” come ha ricordato il Sindaco e per il quale l’Amministrazione ha già approvato il progetto esecutivo e inviato al governo i documenti necessari all'erogazione del contributo. La speranza è di completare I'opera nel 2021.

Inoltre Capuzzo ha parlato dell’altra grande opera in corso a Badia relativa al progetto ‘La Prima guerra mondiale alla Vangadizza’, con un costo risultante dal quadro economico di 162.000 euro, di cui 113.400 euro col contributo della Regione e 48.600 col contributo della Fondazione Cariparo, destinati agli arredi della biblioteca, l’illuminazione, la sistemazione del loggiato che potrà essere fruito anche dai frequentatori della biblioteca nella stagione estiva, creando un luogo culturale esclusivo. La ditta individuata per gli interventi è la Ghiotti di Trecenta e si prevede il termine dei lavori entro giugno prossimo. Sono pressoché ultimati anche i lavori, quasi interamente finanziati dalla Fondazione Cariparo, propedeutici al trasferimento della Biblioteca civica in Abbazia, per un importo di 53.053 euro.

Sempre nel 2020 è prevista la riqualificazione della parte del complesso abbaziale che ospita il Crab e il Sodalizio Vangadiciense, per un importo presunto di 246.000 euro, di cui 188.513 finanziati da Avepa e 57.500 dal Comune. “E’ stato già realizzato il progetto definitivo, dobbiamo fare quello esecutivo e la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori che prevedono la realizzazione di un servizio w.c. accessibile da portatori di handicap” ha precisato l’Assessore.

Alla Scuola Media G. Gherardini, dopo i lavori per l’efficientamento energetico e per l'adeguamento alle norme antincendio, per 99.000 euro (di cui 52.790 quota parte del lascito testamentario del rag. Enzo Benati) e 46.209 euro dalla cessione del diritto di superficie a Inwit spa, “… siamo riusciti ad ottenere il finanziamento di 90.000 euro di fondi statali per la sostituzione di buona parte degli infissi”, ha detto Capuzzo.

Anche la Scuola Pertini in piazza Marconi richiede l’adeguamento antincendio e la manutenzione della palestra, lavori che l’Amministrazione comunale intende affrontare con fondi propri di bilancio per un importo stimato in 208.500 euro avendo già avviato la procedura negoziata per individuare la ditta esecutrice.

Stessa cosa per l’Asilo nido, per il quale sono previsti lavori per l'adeguamento alle norme antincendio che saranno realizzati dalla ditta Retice di Badia con 33.000 euro reperiti con variazione di bilancio.

La Piazza di Villafora sarà sicuramente terminata nel 2020 con fondi propri di bilancio per circa 145.000 euro, appena che le temperature consentiranno l’asfaltatura.

Quanto al servizio integrato di gestione e manutenzione della rete comunale di pubblica illuminazione (v. articolo del 7 agosto 2019), che comprende anche la videosorveglianza, l’Assessore è ottimista e pensa che nel 2020 sarà attuato il progetto programmato. L’azienda rodigina Elettrocostruzioni che gestirà il servizio per i prossimi 18 anni essendosi aggiudicata l’appalto con un ribasso del 16% sulla base d’asta di 4.410.000 di euro e un punteggio massimo dal punto di vista tecnico, inizierà i lavori in primavera.

Anche negli impianti sportivi di via Martiri di Villamarzana sarà eseguita la manutenzione dell’illuminazione con il contributo regionale di 37.000 euro già concesso.

Infine, Fabrizio Capuzzo ha ricordato che “Nel Documento unico di programmazione, sono riportati tutti gli interventi di manutenzione straordinaria programmati per complessivi 2.500.000 euro, come la messa in sicurezza della viabilità in via Roma, per 700.000 euro, la manutenzione con adeguamento antisismico, antincendio e per la messa in sicurezza della scuola primaria Sandro Pertini, per 800.000 euro, della scuola media G. Gherardini, per 500.000 euro, dello stadio Ottorino Verzaro, per un importo di 500.000 euro”. Interventi che dovrebbero essere finanziati dallo Stato ai sensi della legge 205/2017, dal momento che l’amministrazione non può sostenerne i costi. “Nel Dup, che completa il quadro triennale delle opere pubbliche, non c'è molto altro, ha ammesso Capuzzo, questo per non indicare lavori che potrebbero non essere realizzati giacché siamo legati esclusivamente ai bandi regionali o statali, ma essere pronti con gli strumenti necessari (progettazioni e quant'altro), vuol dire non perdere l'opportunità in caso di erogazione”.

Ugo Mariano Brasioli