Campagna abbonamenti iniziata a Porto Viro per la stagione teatrale

PORTO VIRO (Rovigo) - Iniziata il 7 gennaio la campagna abbonamenti per la rassegna teatrale Punti di Vista, organizzata dal comune di Porto Viro in collaborazione con il circuito teatrale regionaleUna rassegna che risulta essere molto apprezzata dal momento che dall’uscita del materiale pubblicitario molte sono le telefonate che giungono, in questi primi giorni del 2020, agli uffici.Matàz Teatro sarà in scena venerdì 7 febbraio con "Sogno di mezz'estate" ispirato al primo vero capolavoro di William Shakespeare in cui s’intrecciano miti greci, giovani innamorati, fate, elf del folklore letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno spettacolo amatoriale. L’autore ci assicura che è proprio un sogno, ma di chi?Chiude Punti di Vista Simone Cristicchi sabato 21 marzo con "Esodo", dove viene raccontata, attraverso un “luogo della memoria" particolarmente toccante che si trova al Porto Vecchio di Trieste, una pagina dolorosa della storia d’Italia: una vicenda complessa del nostro novecento mai abbastanza conosciuta, il cui ricordo è stato affidato a tante piccole e umili testimonianze che appartengono alla quotidianità.