Il movimento 5 stelle di Adria a Compostella: non ha rispetto di noi cittadini

ADRIA (Rovigo) - “La lenta ma inarrestabile trasformazione del distretto numero 2 di Adria, o meglio quello che oramai possiamo definire “banale punto di assistenza”, non è certo dovuta a scelte amministrative, purtroppo, ma a scelte politiche". Così il Movimento 5 Stelle adriese sulla questione dell'ospedale di Adria, che continua ad avere problemi sempre più importanti ( LEGGI ARTICOLO ).Poi rivolgendosi proprio a Compostella: "L’unica forza politica, insieme alla sua coalizione di maggioranza, che ha avuto titolo in questi anni di decidere sulla salute di tutti i veneti, è in primis quella che a livello regionale le ha permesso di presiedere sul nostro territorio, creando , attraverso riforme e revisioni varie, una pessima condizione del sistema sanitario veneto, incentrato a penalizzare il sistema pubblico in tutti i distretti periferici degli ospedali Hub del Veneto".Sottolineando: "Ribadiamo quello che più volte abbiamo scritto : il progetto del totale rifacimento del nuovo pronto soccorso di Adria, l’operazione più urgente come è stata definita alcuni anni fa nel bel mezzo delle varie campagne elettorali, con un nuovo corpo di fabbrica collegato alla radiologia, funzionale e dotato delle più nuove soluzioni diagnostiche e d’urgenze, che fine ha fatto?”.Concludendo: "I problemi - disagi che vengono sottolineati da due anni a questa parte, esistono e sono sotto gli occhi di tutti. Finché le case di cura private - accreditate si arricchiranno con i nostri fondi, e il servizio pubblico perderà in “qualità e quantità “, in barba alle vostre ripetute giustificazioni, ovvero alla carenza di medici e alla condizione demografica territoriale, il Movimento 5 Stelle di Adria non smetterà di opporsi a tale scempio".