Agricoltura, il vero traino dell'economia veneta

Grano, viti e frutta: sono questi i prodotti più coltivati in Veneto e nella provincia di Rovigo, area conosciuta soprattutto per la coltura della bietola. Oltre al gran numero di cereali coltivati, quali mais, riso e grano, l’area è nota anche per la fama di vini tipici quali il Valpolicella e il Soave, prodotti molto venduti anche all’estero. Non manca poi la frutticoltura, che nell’area di Rovigo è caratterizzata soprattutto dalla produzione di mele, pesche, pere e kiwi. Per quanto l’agricoltura abbia di per sé già una forte influenza sull’economia, da non sottovalutare è il suo rapporto con i servizi di ingegneria e con il settore degli investimenti. Nell’ambito della finanza e degli investimenti, ad esempio, è ormai risaputo come i prodotti agricoli siano tra le soft commodities più utilizzate: nel caso del CFD trading , ad esempio, è molto comune investire su materie prime agricole quali, ad esempio, cacao, zucchero o caffè. Tra i prodotti in cui si investe maggiormente non mancano poi quelli tipici dell’agricoltura veneta: tra questi, il mais e il grano, la cui quantità si calcola in bushel. Un mercato finanziario, quello agricolo, tra i più antichi al mondo, ma sempre in grado di offrire nuove opportunità.