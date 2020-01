Il Liceo Paleocapa traccia e studia le meteoriti

ROVIGO - Il pomeriggio del 1 gennaio, alle ore 19:26, è stato chiaramente visibile nel cielo del Polesine un oggetto luminoso, evidente ad occhio nudo, nonostante l'inquinamento luminoso, la cui luce aumentava repentinamente nell'ultimo istante, prima di scomparire, probabilmente a causa della frammentazione dell'oggetto.

Si è trattato di un un bolide molto luminoso – ossia una meteora particolarmente brillante, generata dalla caduta in atmosfera di un piccolo frammento roccioso, rilevato e registrato anche dalla camera all sky installata sul tetto del Liceo Scientifico Paleocapa fin dalla primavera del 2017, le cui registrazioni vengono trasmesse alla rete Prisma (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera), promossa dall'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'osservazione di meteore brillanti (fireball e bolidi), al fine di determinare le orbite degli oggetti che le provocano e delimitare con un buon grado di approssimazione le aree dell'eventuale caduta di frammenti per poter recuperare le meteoriti.

Al progetto partecipano ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e delle Università, Gruppi Astrofili e Osservatorî Astronomici e Meteorologici regionali e locali. Anche alcune scuole, come il Liceo Scientifico Paleocapa, sono coinvolte con un programma didattico e con laboratori di astronomia che intendono far partecipare gli studenti alle attività di ricerca del progetto, fianco a fianco con i ricercatori.

La camera all sky del Liceo, ha contribuito, insieme ad altre otto camere dello stesso tipo, grazie alle registrazioni e i dati forniti, alla triangolazione per la determinazione della traiettoria e il ritrovamento del frammento di meteorite, rinvenuto il 4 gennaio in provincia di Modena.

“È enorme la soddisfazione di tutti i numerosi collaboratori della rete Prisma”, dice Daniele Gardiol dell’Inaf di Torino, coordinatore nazionale di Prisma. “Questo successo ripaga tutti degli sforzi fatti nel corso di questi tre anni, da chi installa e mantiene in efficienza le camere a chi ha scritto e implementato i complessi calcoli matematici necessari per calcolare i parametri fisici del fenomeno bolide e per determinare con precisione l’area di caduta di eventuali meteoriti, dai nostri colleghi francesi della rete gemella Fripon, con cui collaboriamo attivamente, ai cittadini che hanno dato ascolto al nostro appello per la ricerca dei frammenti. È un successo di tutti noi; è il risultato di un perfetto gioco di squadra”. Si tratta di un esempio riuscito di citizen science, scienza partecipata dai cittadini che hanno un ruolo attivo nel progetto, fino al ritrovamento della meteprite.

Ogni meteorite è infatti il testimone di un’epoca remota, risalente alla formazione del Sistema Solare (circa 4,5 miliardi di anni fa), pertanto costituisce un prezioso reperto che ci racconta qualcosa sull’origine dei pianeti. In Italia le cadute accertate di meteoriti negli ultimi due secoli sono una quarantina, ma questa è la prima ad essere ritrovata tramite un progetto di ricerca sistematico.

Per approfondire lo studio delle meteoriti, partirà, il 21 gennaio prossimo, al Liceo Paleocapa, un corso di astronomia di 30 ore dal titolo “A caccia di meteoriti: con la camera all sky e non solo”, destinato ad un gruppo di 25 studenti del Liceo, finanziato nell’ambito del progetto Pon – Fse 10.2.2A-Fdrpoc-VE-2018-14, tenuto proprio dal coordinatore nazionale del progetto Prisma, l'astrofisico Daniele Gardiol, in qualità di esperto e affiancato dal professor Gianpaolo Valente in qualità di tutor.

Ancora una volta, il Liceo Paleocapa si dimostra all'avanguardia per la novità della proposta didattica e lo stretto rapporto con il mondo dell’università e della ricerca-

Con il corso, a carattere pluridisciplinare, si intende avvicinare gli studenti al mondo dell’astronomia e consentire loro di vedere, in particolare, competenze maturate in fisica, matematica e scienze naturali in azione in un contesto reale, in un percorso di orientamento all’Università.