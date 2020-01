Lo sport dedicato ai più giovani

ROVIGO - Sport di tutti Young è un percorso sociale, sportivo e educativo che offre attività sportiva pomeridiana gratuita ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul territorio.

La meta è quella di abbattere le barriere sociali ed economiche, favorendo la pratica sportiva gratuita in orario pomeridiano extrascolastico. Il progetto si prefigge di garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico; Incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica; Supportare le società e associazioni sportive; Offrire servizi alla comunità di riferimento.

Il Circolo Tennis Rovigo ha aderito all’iniziativa per le discipline del tennis e dell’attività motoria. Le iscrizioni dei bambini/ragazzi potranno essere effettuate dai genitori o dai titolari della

responsabilità genitoriale, se in possesso dei seguenti requisiti: Età compresa tra 5 e 18 anni al momento della chiusura delle domane (entro il 16 gennaio 2020); Dichiarazione ISEE di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, N.109 e ss.mm.ii. attestante il reddito familiare riferito all’anno 2018 e sulla base delle fasce di reddito saranno assegnati i punti per la graduatoria di accesso all’iniziativa.

La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line utilizzando il Form disponibile sull’area dedicata https://area.sportditutti.it/ fino alle ore 16:00 del 16 gennaio 2020. Nella domanda dovrà essere indicata l’ASD prescelta con relativa disciplina sportiva ed impianto, i riferimenti del Circolo Tennis Rovigo sono: Veneto Rovigo 80009410293 Circolo Tennis Rovigo Asd.

Per info sulla struttura del circolo cittadino e le certificazioni FIT della sua Scuola Tennis è possibile visitare il sito https://www.circolotennisrovigo.it/ , scrivere alla mail info@circolotennisrovigo.it oppure telefonare al 042531969