Tutte le novità, e ce ne sono, della Finanziaria 2020 con il sottosegretario che l'ha scritta

ROVIGO - La Finanziaria 2020 come opportunità per il territorio. Pierpaolo Baretta, sottosegretario a Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà a Rovigo venerdì 10 gennaio per partecipare ad un incontro pubblico aperto a tutti i cittadini in sala Gran Guardia alle ore 18.30. Un appuntamento organizzato dal Pd di Rovigo che vedrà i saluti iniziali di Giuseppe TranielloGradassi, segretario provinciale del Pd,e del sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo. La Finanziaria contiene svariate novità e sarà proprio l'estensore della stessa a presentarla ai rodigini assieme a Gianfranco Refosco, segretario regionale Cisl Veneto, Paolo Ghiotti presidente regionale Ance Veneto, Nadia Romeo presidente del consiglio comunale di Rovigo, Luisa Angela Vallese commercialista. A coordinare i lavori sarà Gabriele Frigato.



Le novità? Stop all'aumento dell'Iva, deducibilità IMU, regime forfettario, proroghe dei bonus edilizi - Ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili, bonus facciate degli edifici, bonus bebé, bonus asili nido, bonus mamme domani, rimborsi per pagamenti con bancomat ed altre ancora sono le novità per i cittadini. Anche le pubbliche amministrazione avranno opportunità di sviluppo: come i contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, le risorse per gli efficientamenti degli edifici pubblici, le risorse per la manutenzione di strare e scuole per le Province, i finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia.



"E' un onore per noi avere il protagonista della Finanziaria, - ha detto il segretario Traniello Gradassi - il nostro sottosegretario veneto. Intendiamo mostrare le grandissime opportunità della legge di bilancio. Vorrei sottolineare che siamo l'unica forza politica che porta la discussione sul territorio che necessita di ritrovare fiducia e merito". La frecciatina è tutta rivolta alla Lega di Luca Zaia: "Il disastro nel nostro territorio lasciato dai commissari dei vari enti nominati dalla Regione Veneto lo stiamo ancora misurando. Abbiamo avuto commissari all'Iras, all'Ater, al parco Delta del Po. Nei rifiuti saremmo anche virtuosi, ma abbiamo un commissario nominato dalla Regione che rimane in sella al Consorzio Rsu da 8 anni e che crea continuamente emergenze, mettendo oggi anche a rischio la sopravvivenza della società di gestione provinciale, ovvero Ecoambiente".



"Non si parlerà solo dal palco - spiega Angelo Zanellato del direttivo del Pd provinciale - ma ci sarà l'opportunità di fare delle domande. Per capire meglio e per valutare aspetti che potrebbero essere poco considerati. Gia da oggi ci sono nuovi elementi fondamentali per la prossima finanziaria 2021. La contribuzione per la rigenerazione urbana dal 2021 al 2024 quadruplica gli importi (da 150 milioni a 600 milioni di euro).

"Le grandi città e le piccole realtà non saranno in grado di accogliere opportunità messe a disposizione dal governo, per questo serve una spiegazione in più, per prepararsi" spiega Zanellato. "Il Pd intende aprire il dibattito".