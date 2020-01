Si allargano le case in soffitta. La nuova legge del Veneto anche a Rovigo

ROVIGO - Arriva la nuova legge in Veneto che consente di ampliare la casa nel sottotetto, è stata approvata a fine anno 2019 dal Consiglio regionale del Veneto. La nuova norma è in linea con quella che stabilisce di evitare il consumo di suolo. Quindi la soffitta può diventare una nuova estensione della casa per camere e bagni, senza aumentare il numero delle unità immobiliari. A Rovigo l’altezza minima prescritta sarà di 1,60 metri e l’altezza media prevista 2,40.

Il testo della legge specifica che “i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici”. Quindi si devono prevedere dei lavori di isolamento termico sulla falda per migliorare le prestazioni energetiche di quella nuova area della casa.

I sottotetti per diventare abitabili dovranno rispettare anche dei requisiti minimi di luminosità di un sedicesimo della superficie delle pareti, richiedendo l’eventuale aggiunta di finestre per tetti.

Le soffitte che rispetteranno i nuovi requisiti, diventeranno abitabili a tutti gli effetti. Servirà presentare all’ufficio tecnico del Comune la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività, e il pagamento degli oneri stabiliti. I Comuni entro 120 giorni potranno adottare una serie di adeguamenti locali a partire dall’eventuale esclusione della Legge su specifiche tipologie di case o su parti del territorio.